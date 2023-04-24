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Справа ракетного обстрілу РФ аеродрому "Канатове": СБУ затримала ексрозвідника

24 квітня, 2023 понедiлок
14:27
Кримінал

У справі про ракетний обстріл РФ аеродрому "Канатове" Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського

Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

Стало відомо, що Червінського, якому спецслужба оголосила підозру 21 квітня, затримали на Тернопільщині вранці у понеділок, 24 квітня.

Зазначається, що суд має обрати йому запобіжний захід 25 квітня. Раніше Офіс генпрокурора зазначав, що клопотатиме про арешт фігуранта.

Також видання нагадує, що підозра Червінському була оголошена за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

Довідка

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

В спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

  • 20 квітня СБУ порушила кримінальну справу за наслідками операції українських військових, які намагалися викрасти російський літак.
СБУ
ЗСУ
Війна з Росією
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