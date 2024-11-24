На Вестмінстерському мосту в Лондоні четверо чоловіків влаштували бійку: один з них - у лікарні з ножовим пораненням
У неділю, 24 листопада, у Лондоні на Вестмінстерському мосту трапилася бійка, внаслідок якої один з чоловіків опинився в лікарні з ножовими пораненнями
Про це інформує The Guardian.
Згідно з повідомленням лондонської поліції, інцидент стався о 10:45 за місцевим часом (12:45 за Києвом).
На місце події швидко прибули поліцейські, а також бригади лондонської служби швидкої допомоги та санітарної авіації. Правоохоронці виявили постраждалого з ножовим пораненням, якого негайно госпіталізували в критичному стані.
У ході розслідування було заарештовано троє чоловіків за підозрою в замаху на вбивство. Ще одну особу затримали за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень. Двоє з затриманих також отримали незначні травми обличчя і були доставлені до лікарні.
Через інцидент рух транспорту на мосту перекритий, а поліція продовжує розслідування обставин події.
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