На Вестмінстерському мосту в Лондоні четверо чоловіків влаштували бійку: один з них - у лікарні з ножовим пораненням

Про це інформує The Guardian.

Згідно з повідомленням лондонської поліції, інцидент стався о 10:45 за місцевим часом (12:45 за Києвом).

На місце події швидко прибули поліцейські, а також бригади лондонської служби швидкої допомоги та санітарної авіації. Правоохоронці виявили постраждалого з ножовим пораненням, якого негайно госпіталізували в критичному стані.

У ході розслідування було заарештовано троє чоловіків за підозрою в замаху на вбивство. Ще одну особу затримали за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень. Двоє з затриманих також отримали незначні травми обличчя і були доставлені до лікарні.

Через інцидент рух транспорту на мосту перекритий, а поліція продовжує розслідування обставин події.