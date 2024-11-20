У Лондоні тисячі фермерів вийшли на мітинг проти нового податку на спадщину

Про це пишуть BBC та Euronews.

Тисячі британських фермерів зібралися біля будівлі парламенту в Лондоні, щоб висловити протест проти рішення лейбористського уряду щодо зміни податку на спадщину.

У 90-х роках минулого століття фермерам надали пільги, звільнивши їх від сплати податків на сільськогосподарську власність. Проте вже з квітня 2026 року ферми вартістю понад 1 мільйон фунтів стерлінгів після смерті власника оподатковуватимуться 20% податком на спадщину.

Водночас, якщо пара перебуває у шлюбі або цивільному партнерстві, вона може обʼєднати спадщину вартістю до 2,65 млн фунтів стерлінгів без сплати податку.

До того ж існує неоподатковувана допомога у розмірі 175 тис. фунтів стерлінгів на основне місце проживання, коли воно передається дітям чи онукам. Таким чином загальна неоподатковувана сума для фермерської пари досягає 3 млн фунтів стерлінгів.



Учасники протесту стверджують, що це завдасть потужного удару по сімейних підприємствах, які й без того страждають від наслідків зміни клімату, глобальної нестабільності та потрясінь.

"Наслідки цієї політики просто неприйнятні, це неправильно. Ця політика ставить підніжку для британської продовольчої безпеки", – заявив голова Національної спілки фермерів Том Бредшоу.

За словами протестувальників, якщо закон набуде чинності, під загрозою опиниться виробництво харчових продуктів у Великій Британії.

В уряді Сполученого Королівства стверджують, що з необхідністю виплати податку зіштовхуватиметься не більше 500 фермерських господарств на рік, при цьому невеликі сімейні ферми не будуть порушені. Профспілки з цими цифрами не згодні та вважають, що податок поширюватиметься мінімум на дві третини всіх ферм Англії та Уельсу.

Прессекретар Стармера Камілла Маршалл зазначила, що рішення про податок було важким, але воно не переглядається. Прихильники податку стверджують, що він дозволить отримати гроші від заможних людей, які скуповують сільськогосподарські землі.