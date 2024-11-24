"Відверто обговорили ситуацію на фронті": Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми

Про це Сирський написав у Facebook.

"Зустрівся з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Привернення ними уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення", - написав головнокомандувач.

Він поділився, що під час зустрічі вони "відверто" обговорили ситуацію на фронті, детально зупинилися на питаннях необхідності реформування Збройних Сил, створення нових бригад, заміни комбригів та багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство.

"Подібні зустрічі відбуватимуться і надалі. Дякую за послідовну підтримку Збройних Сил України та за донесення правди про героїчну боротьбу українців проти окупантів", - додав Сирський.