Сирський зустрівся зі Стерненком: обговорили питання життєдіяльності Сил оборони та консолідацію довкола армії

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та волонтер Сергій Стерненко.

Зазначається, що Сирський провів зустріч з волонтерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком, Любов'ю Шипович – засновницею благодійного фонду Dignitas, та правозахисницею і співзасновницею ГО "Принцип" Любов'ю Галан.

Під час зустрічі було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України - від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії.

"Приєднався, щоб особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучую вже тривалий час. Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо", - написав Стерненко.

За словами волонтера, він доніс найбільш "наболілі" питання, зокрема створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання.

Крім цього, окремо було обговорено подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони.

ТЦК оголосив Стерненка в розшук. Що відомо

7 листопада Сергій Стерненко повідомив, що від ворожих пропагандистських медіа дізнався, що його розшукує Приморський ТЦК міста Одеса. Водночас у своєму застосунку "Резерв+" волонтер не побачив жодного повідомлення про розшук.

В Одеському територіальному центрі комплектування заявили, що Сергій Стерненко "не повідомив важливих деталей і дискредитував діяльність ТЦК".

За словами пресслужби ТЦК, Стерненко нібито відвідав військкомат, який видав документ про його розшук, й заплатив штраф за порушення правил військового обліку. Волонтера буцімто направили на проходження ВЛК.

Водночас сам Стерненко 8 листопада заявив, що впевнений, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський особисто причетний до ситуації з його розшуком від ТЦК.

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували ситуацію з розшуком активіста й блогера Сергія Стерненка, зазначивши, що ТЦК та СП мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.