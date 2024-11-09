"ТЦК та СП мають право вручати повістки для уточнення даних": у ЗСУ прокоментували ситуацію з розшуком Стерненка

Про це йдеться в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Там зазначили, що ЗСУ високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. Зокрема, це стосується й співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка.

"Водночас, мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації", - йдеться в повідомленні.

У Збройних силах наголосили, що згідно зі ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Там також нагадали, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав ЗСУ і виконують свій конституційний обов'язок.

ТЦК оголосив Стерненка в розшук. Що відомо

7 листопада Сергій Стерненко повідомив, що від ворожих пропагандистських медіа дізнався, що його розшукує Приморський ТЦК міста Одеса. Водночас у своєму застосунку "Резерв+" волонтер не побачив жодного повідомлення про розшук.

В Одеському територіальному центрі комплектування заявили, що Сергій Стерненко "не повідомив важливих деталей і дискредитував діяльність ТЦК".

За словами пресслужби ТЦК, Стерненко нібито відвідав військкомат, який видав документ про його розшук, й заплатив штраф за порушення правил військового обліку. Волонтера буцімто направили на проходження ВЛК.

Водночас сам Стерненко 8 листопада заявив, що впевнений, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський особисто причетний до ситуації з його розшуком від ТЦК.