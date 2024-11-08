"Пряма вказівка Сирського": Стерненко прокоментував ситуацію з його розшуком від ТЦК

Про це Сергій Стерненко повідомив у Telegram і YouTube.

"Історія з моїм розшуком — пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи через неадекватну систему управління військами", - йдеться у заяві.

За словами Стерненка, Приморський ТЦК (Одеса) відправив йому повістку за адресою, де він не проживає і, яку не надавав при оновленні даних. Волонтер впевнений, що це було зроблено спеціально, аби він не отримав повістку. Стерненко також запевнив, що свої обов’язки виконає.

"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну", - написав Сергій Стерненко.

ТЦК оголосив Стерненка в розшук. Що відомо

7 листопада Сергій Стерненко повідомив, що від ворожих пропагандистських медіа дізнався, що його розшукує Приморський ТЦК міста Одеса. Водночас у своєму застосунку "Резерв+" волонтер не побачив жодного повідомлення про розшук.

В Одеському територіальному центрі комплектування заявили, що Сергій Стерненко "не повідомив важливих деталей і дискредитував діяльність ТЦК".

За словами пресслужби ТЦК, Стерненко нібито відвідав військкомат, який видав документ про його розшук, й заплатив штраф за порушення правил військового обліку. Волонтера буцімто направили на проходження ВЛК.