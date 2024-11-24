Чи можна протидіяти ракеті "Орешнік" та наскільки це ефективно: пояснив авіаексперт Криволап

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Навіть найпотужніша американська стаціонарна ракетна оборона GMD має ракети, які тільки з вірогідністю 55-60% можуть вражати міжконтинентальні балістичні ракети. Вони їх вражають на траєкторії найвищого злету, вони вражають їх там, в далекому космосі, тобто 100-200 кілометрів. Ну, може, не такий далекий, але 100-200 кілометрів вони там вражають", - сказав він.

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За словами Костянтина Криволапа, існує й ізраїльська розробка, схожа на систему THAAD.

"Є система "Іджис", теж американська, корабельного базування, вона теж вражає, але трохи ближче до себе. Та система, яку ми хочемо отримати, щоб щось мати, це з цих систем, можливо, найдешевша, але вона може вражати перед тим, як цей боєзаряд буде розділятися і входити в щільні шари атмосфери. Є ще ізраїльська "Стрілець-3", вона десь схожа на THAAD, там є трохи відмінності", - розповів авіаексперт.

13 жовтня повідомлялося, що за вказівкою президента США Джо Байдена, міністр оборони країни Ллойд Остін погодив розгортання протиракетного комплексу THAAD в Ізраїлі.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".