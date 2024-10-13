Може перехоплювати цілі поза атмосферою: США розгорнуть протиракетний комплекс THAAD в Ізраїлі

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пета Райдера.

Зазначається, що це дасть змогу посилити ізраїльську протиповітряну оборону після ракетних атак Ірану 13 квітня і 1 жовтня. Керувати системою будуть американські військові.

"Батарея THAAD посилить інтегровану систему ППО Ізраїлю. Ця дія підкреслює тверду відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю та захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичними ракетами з боку Ірану", - сказав Райдер.

У Пентагоні назвали це частиною "ширших змін, які американські військові внесли останніми місяцями, щоб підтримати оборону Ізраїлю і захистити американців від атак Ірану і пов'язаних з Іраном воєнізованих формувань".

Зазначається, що це не перший раз, коли Сполучені Штати розгортають батарею THAAD у регіоні. Президент США Джо Байден наказав військовим розгорнути батарею THAAD на Близькому Сході торік після атак 7 жовтня для захисту американських військ та інтересів у регіоні. Раніше Сполучені Штати розгортали батарею THAAD в Ізраїлі у 2019 році для навчання та інтегрованих навчань ППО.