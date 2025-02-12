У Росії порушили справу проти іспанського журналіста Альберто Рохаса, якого звинувачують у нібито візиті на Курщину разом з ЗСУ

Про це повідомляє Слідком РФ.

Зазначається. що журналісту висунули підозру у незаконному перетині державного кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

Я повідомляє російське слідство, у лютому 2025 року Рохас спільно з військовослужбовцями ЗСУ незаконно перетнув кордон і надалі перебував у Суджанському районі Курської області.

"Слідством вживаються заходи до встановлення місцезнаходження Рохаса та його затримання. Під час розслідування кримінальної справи буде встановлено всі обставини скоєного Рохасом злочину та надано кримінально-правову оцінку його діям", - йдеться у дописі.