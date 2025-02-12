Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Росії порушили справу проти іспанського журналіста Альберто Рохаса, якого звинувачують у нібито візиті на Курщину разом з ЗСУ

У Росії порушили справу проти іспанського журналіста Альберто Рохаса, якого звинувачують у нібито візиті на Курщину разом з ЗСУ

Катерина Єсікова
12 лютого, 2025 середа
12:41
Світ Альберто Рохас

Російське слідство порушило справу проти журналіста з Іспанії Альберто Рохаса. Його звинувачують у нібито перебуванні у Курській області РФ разом з українськими військовими

Зміст

Про це повідомляє Слідком РФ.

Зазначається. що журналісту висунули підозру у незаконному перетині державного кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

Я повідомляє російське слідство, у лютому 2025 року Рохас спільно з військовослужбовцями ЗСУ незаконно перетнув кордон і надалі перебував у Суджанському районі Курської області. 

"Слідством вживаються заходи до встановлення місцезнаходження Рохаса та його затримання. Під час розслідування кримінальної справи буде встановлено всі обставини скоєного Рохасом злочину та надано кримінально-правову оцінку його діям", - йдеться у дописі.

  • У серпні 2024 року Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ порушила кримінальну справу проти італійських журналістів - оператора держтелерадіокомпанії Італії Rai Сімоне Траїні та кореспондентки Стефанії Баттістіні, які зняли репортаж із Суджі. Керівництво відкликало їх додому. 
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
журналісти
Іспанія
ЗСУ
Війна з Росією
Курськ
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-5.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 42.92
    Продаж 43.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
12 лютого
12:57
Верховна Рада
В Україні відзначатимуть Національний день молитви
12:52
TESLENKO випустив кліп на пісню Storm, з якою виступить у Нацвідборі на Євробачення у Сан-Марино
12:47
СБУ повідомила про викриття зрадника у своїх лавах: на ФСБ працював керівник штабу Антитерористичного центру Служби
12:32
Оновлено
Рамштайн
Умєров розпочав роботу на засіданні "Рамштайн": які теми на порядку денному
12:31
"Стрічка часу"
На Берлінале відбудеться світова премʼєра українського фільму "Стрічка часу"
12:27
Дмитро Пєсков
РФ відкрита до переговорів, проте не обговорюватиме тему обміну "своїх територій", - Пєсков
12:26
поліграф ЗСУ
Іноземці, які бажають служити в українській армії, проходитимуть перевірку на поліграфі
12:21
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення загинули люди в Офісі президента
12:09
Ексклюзив
НАТО
Після засідання "Рамштайн" очікується оголошення пакета військової допомоги від країн Європи, - кореспондентка Висоцька
12:01
OPINION
Рідкісноземельні метали: чому нас хочуть обдурити?
11:55
MONATIK випустив кліп на трек "Так вмієш лиш ти", знятий понад 3 роки тому Таню Муїньо
11:43
Через ракетну атаку на Київ постраждали офіси каналів "FreeДом" та "Дім"
11:35
Вірменія
Парламент Вірменії проголосував за початок процесу вступу країни до ЄС
11:28
Ексклюзив
Для початку видобутку літію в Україні спільно зі США потрібно 5-10 років, - експерт Романюк
11:23
Коригував ворожі удари на Покровському напрямку: "сплячому агенту" РФ оголосили підозру в держзраді
11:19
Огляд
Карта бойових дій за 5-12 лютого
Карта бойових дій за період 5-12 лютого: локальні контратаки ЗСУ дали результат
11:10
на фото Верховна Рада України
Рада продовжила термін проходження ВЛК громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби
11:10
школа в окупації
Окупанти у Сіверськодонецьку агітують дев'ятикласників укладати контракти з армією РФ після школи
10:59
Контракт 18-24 у Резерв+
У Резерв+ відтепер можна подати заявку на укладення контракту в рамках проєкту "Контракт 18-24"
10:49
електроенергія
Споживання електроенергії зростає через похолодання: ситуація в енергосистемі 12 лютого
10:45
Олексій Лень
Український баскетболіст Олексій Лень став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс"
10:36
Оновлено
Удар по Києву 12.02.25
РФ вночі атакувала Україну дронами і балістикою: у Києві є загиблий, на Чернігівщині вдарили по критичній інфраструктурі
10:32
Disney
Різноманіття, справедливість, інклюзивність: Disney скорочує свої зусилля у сфері DEI на тлі закриття Трампом програм рівності
10:32
На Одещині ввечері спалахнула пожежа в будинку для літніх: три людини загинули, є постраждалі
10:30
москва, кремль
Опитування "Левада-центр": 78% росіян підтримують війну в Україні, але 61% хоче мирних переговорів
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 лютого: скільки коштує долар і євро
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як 18-річних заохочують до служби та чому Келлог не є "голубом" у ставленні до Росії. Акценти світових ЗМІ 12 лютого
10:03
Буча
Перевірка документів і приміщень: правоохоронці здійснюють безпекові заходи біля Києва
10:02
OPINION
Чи програємо ми війну?
10:00
Новини компаній
MacBook Pro — які моделі актуальні у 2025 році
09:52
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Росіяни не встигають і не можуть робити щось нове": Згурець пояснив, з яким озброєнням окупанти мають найбільше проблем
09:51
айтішнік it хакер
Хакери ГУР та ЗСУ атакували головного підрядника російського "Газпрому", – ЗМІ
09:48
Київ
У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: КМДА рекомендує не виходити на вулицю
09:19
Ілон Маск
Ілон Маск звинуватив USAID у впливі на вибори "сумнівними способами"
09:08
Wizz Air
Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню
08:52
Партизани фіксують зменшення поставок пального через Кримський міст: відомо причину
08:40
ППО
Українська ППО вночі збила 6 "іскандерів" та 71 ворожий безпілотник
08:31
переговори України з Росією
Між Україною та Росією відбуваються переговори на низькому, не політичному рівні, - ексміністр Черниш
08:29
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Вперше за останні 2 роки з мигалками": Андрющенко повідомив про велике перекидання сил РФ у бік Запорізької області
08:18
Ексклюзив
Ігри Нескорених
Ігри Нескорених - це про фізичну й психологічну реабілітацію, а не про спорт високих досягнень, - речник Міністерства у справах ветеранів Дамаскін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV