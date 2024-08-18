ФСБ завела справу на журналістів з Італії, які зняли репортаж із Суджі. Керівництво відкликало їх додому

Про це повідомляє DW з посиланням на Федеральну службу безпеки (ФСБ) РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві поскаржились, що італійські репортери незаконно перетнули кордон і здійснили відеозйомку в Суджі Курської області.

За цим фактом ФСБ завела проти них кримінальну справу за ч. 3 ст. 322 КК РФ - "про перетин держкордону РФ без дійсних документів на право в'їзду", скоєному "групою осіб". Журналістам загрожує до 5 років ув’язнення.

Крім того, як зазначили у ФСБ, наразі проводиться правова перевірка щодо іноземного кореспондента Ніка Пейтона Уолша, "за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення".

У суботу, 17 серпня, італійська державна телерадіокомпанія RAI повідомила, що двоє італійських журналістів, проти яких Росія порушила кримінальну справу, повернуться в Італію, передає Reuters.

"Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії, виключно з метою забезпечення особистої безпеки", - заявили в RAI.

Обидва репортери мають вилетіти назад до північного італійського міста Мілан у неділю.