ФСБ завела справу на журналістів з Італії, які зняли репортаж із Суджі. Керівництво відкликало їх додому
Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ порушила кримінальну справу проти італійських журналістів - оператора держтелерадіокомпанії Італії Rai Сімоне Траїні та кореспондентки Стефанії Баттістіні, які зняли репортаж із Суджі. Керівництво відкликало їх додому
Про це повідомляє DW з посиланням на Федеральну службу безпеки (ФСБ) РФ.
У російському зовнішньополітичному відомстві поскаржились, що італійські репортери незаконно перетнули кордон і здійснили відеозйомку в Суджі Курської області.
За цим фактом ФСБ завела проти них кримінальну справу за ч. 3 ст. 322 КК РФ - "про перетин держкордону РФ без дійсних документів на право в'їзду", скоєному "групою осіб". Журналістам загрожує до 5 років ув’язнення.
Крім того, як зазначили у ФСБ, наразі проводиться правова перевірка щодо іноземного кореспондента Ніка Пейтона Уолша, "за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення".
У суботу, 17 серпня, італійська державна телерадіокомпанія RAI повідомила, що двоє італійських журналістів, проти яких Росія порушила кримінальну справу, повернуться в Італію, передає Reuters.
"Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії, виключно з метою забезпечення особистої безпеки", - заявили в RAI.
Обидва репортери мають вилетіти назад до північного італійського міста Мілан у неділю.
- 16 серпня міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії Чечилію Піччоні через висвітлення наступу ЗСУ в місті Суджа Курської області журналістами італійської державної телерадіокомпанії RAI.
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