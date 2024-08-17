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Оновлено

У МЗС РФ викликали посла Італії через журналістів, які висвітлили наступ ЗСУ на Курщині. Міжнародні організації відреагували

Марія Науменко
17 серпня, 2024 субота
00:30
Світ Курськ

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії Чечилію Піччоні через висвітлення наступу ЗСУ в місті Суджа Курської області журналістами італійської державної телерадіокомпанії RAI

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Про це повідомляють російські пропагандистське видання ТАСС та The Moscow Times.

У МЗС РФ поскаржились, що італійські журналісти "незаконно" проникли на російську територію, "грубо порушивши російські закони і журналістську етику" 

У відомстві стверджують, що кореспонденти RAI використовували своє перебування в Росії для "відбілювання пропагандистської підтримки злочинів київського режиму". 

Натомість Росія пригрозила залучити до встановлення усіх обставин "скоєного співробітниками RAI злочину" російські "компетентні органи", заявивши, що дії італійських журналістів підпадають під дію КК РФ.

"Істерику російських дипломатів викликав репортаж телеканалу RAI, знятий напередодні в Суджі. Російська сторона незадоволена тим, що знімальна група проникла в місто з території України разом із військовослужбовцями ЗСУ. У репортажі журналістка Стефані Баттістіні поспілкувалася з місцевими жителями, які зазначили, що українські солдати ставляться до них добре, що теж не сподобалося Москві", - пишуть в The Moscow Times.

Міжнародні організації стали на захист журналістів 

Організація Women Press Freedom заявила, що рішуче засуджує юридичні погрози РФ щодо італійських журналісток. У організації додали, що прокремлівські блогери також підбурюють до насильства проти Стефані Баттістіні та Сімоне Трайні: вони закликають російських військових напасти на них. 

"Це очевидна спроба російської влади та її прибічників придушити висвітлення українського наступу. Військові кореспонденти, які виконують свій обов'язок вести репортажі з передової, ніколи не повинні розглядатися як військові мішені. Переслідування журналістів у зоні конфлікту є воєнним злочином, хоча Росія неодноразово нехтувала правилами ведення війни, що призвело до вбивств і поранень багатьох журналістів з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році", - йдеться у повідомленні. 

Організація вимагає у РФ припинити напади на ЗМІ і відмовитись від необґрунтованих звинувачень проти журналісток.

У національному італійському об'єднанні журналістів вказали, що якщо РФ відкриє кримінальне провадження, це буде "новим тривожним сигналом, спрямованим проти свободи інформації". В об'єднанні висловили солідарність з колегами та зазначили, що стежитимуть за розвитком ситуації. 

Європейська федерація журналістів (EFJ) заявила, що як і їхня італійська філія, вона засуджують російські погрози щодо переслідування репортерок. Там вважають, що "ці залякування прирівнюються до цензури і спрямовані на те, щоб не допустити інформування громадської думки про поточні операції". 

Членкиня керівного комітету EFJ Анна Дель Фрео розповіла, що Стефанія Баттістіні відома в Італії як серйозна і компетентна військова кореспондентка. Разом з колегою Сімоне Трайні вони готували незалежні журналістські репортажі. Тому бажання Москви відкрити проти них кримінальні провадження є неприйнятним, як і погрози смерті на адресу журналісток у соцмережах. 

"Ми солідарні зі Стефанією, Сімоною та всіма працівниками ЗМІ, які ризикують своїм життям, ведучи репортажі із зон конфлікту. Їхня відвага необхідна для вільного та поінформованого суспільства. Така тактика залякування з боку Москви є неприйнятною і порушує міжнародні правові стандарти захисту журналістів. Ми раді, що Стефанія та Сімона в безпеці, і закликаємо міжнародну спільноту засудити ці погрози та забезпечити безпеку журналістів, які висвітлюють війну в Україні", - наголосив президент Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Вказано, що наразі журналістки перебувають в Україні в безпеці.

  • Російський диктатор Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії, що згідно з доктриною дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

Теги:
Україна
Росія
журналісти
Італія
МЗС
ЗСУ
Війна з Росією
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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