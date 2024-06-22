ISW: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін продовжує озвучувати ядерні погрози в рамках своєї інформаційної кампанії, яка спрямована на перешкоджання країнами Заходу подальшій підтримці України та підрив зусиль міжнародної спільноти щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги в загарбницькій війні Росії проти України.

Так під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками 21 червня Путін заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі.

Диктатор зазначив, що Росія також працює над збільшенням свого типового бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва.

Крім того, під час пресконференції у В'єтнамі 20 червня Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії".

"Путін, імовірно, помилково прирівняв поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли чинна ядерна доктрина РФ дозволить застосування ядерної зброї", - наголошують в Інституті.

Аналітики також вважають, що заява Путіна від 21 червня є продовженням його нещодавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з вироблення спільної стратегічної мети - рішучої перемоги над російським вторгненням, яке, за задумом Заходу, повинно було б стати кінцевою метою війни в Україні.

"Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які ухвалюють рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування", - йдеться у звіті ISW.