Секретар РНБО назвав умови, за яких Путін може використати тактичну ядерну зброю
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Путін може зважитися на застосування ядерної зброї лише у випадку, якщо РФ буде на порозі катастрофічної поразки
Про це він заявив в інтерв'ю The Times.
"Ми нічого не можемо виключати, якщо Росія буде на порозі катастрофічної поразки", - зауважив Литвиненко, маючи на увазі умову, за якої Росія може застосувати ядерну зброю.
Крім того, у разі, якщо Росія зазнає такої поразки, це може спричинити розвал фронтів окупантів, дезертирство армії та протести у Москві.
Натомість, за словами секретаря РНБО, застосування Путіним ядерної зброї, поки Росія переважає у війні, є малоймовірним, оскільки такий крок може призвести до початку Третьої світової війни.
"Він (Путін - ред.) хоче жити", - додав Литвиненко.
Водночас він пояснив, що поразка Росії в Україні не призведе автоматично до використання Москвою ядерної зброї – Путін може спробувати переконати власний народ, що такий розворот був насправді "перемогою".
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг заявив, що наразі у межах Альянсу тривають дискусії щодо приведення ядерної зброї у стан бойової готовності для стримування Китаю та Росії.
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