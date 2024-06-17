Секретар РНБО назвав умови, за яких Путін може використати тактичну ядерну зброю

Про це він заявив в інтерв'ю The Times.

"Ми нічого не можемо виключати, якщо Росія буде на порозі катастрофічної поразки", - зауважив Литвиненко, маючи на увазі умову, за якої Росія може застосувати ядерну зброю.

Крім того, у разі, якщо Росія зазнає такої поразки, це може спричинити розвал фронтів окупантів, дезертирство армії та протести у Москві.

Натомість, за словами секретаря РНБО, застосування Путіним ядерної зброї, поки Росія переважає у війні, є малоймовірним, оскільки такий крок може призвести до початку Третьої світової війни.

"Він (Путін - ред.) хоче жити", - додав Литвиненко.

Водночас він пояснив, що поразка Росії в Україні не призведе автоматично до використання Москвою ядерної зброї – Путін може спробувати переконати власний народ, що такий розворот був насправді "перемогою".