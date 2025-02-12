Після засідання "Рамштайн" очікується оголошення пакета військової допомоги від країн Європи, - кореспондентка Висоцька

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На жаль, нова адміністрація США продовжує бути невизначеною у питанні військової допомоги Україні. З усім тим, від представників ЄС та НАТО була інформація про те, що за підсумками засідання групи “Рамштайн” сьогодні буде оголошення про додаткові пакети військової допомоги Україні. Сьогодні одна із країн Альянсу повідомить про плани збільшення військової допомоги для України. Тому будемо далі стежити за цією інформацією", - розповіла Висоцька.

Кореспондентка також розповіла про деталі зустрічі "Україна - НАТО", яка має відбутись 13 лютого.

"Про оголошення якихось конкретних результатів засідання групи "Рамштайн" можна буде говорити вже завтра. Завтра має відбутись засідання "Україна-НАТО". Це засідання, як завжди, є неформальним. Раніше ці засідання проводитись у рамках вечері, завтра це відбудеться в рамках ланчу. Саме після ланчу міністр оборони України Рустем Умєров обіцяв поспілкуватись з представниками ЗМІ", - додала вона.