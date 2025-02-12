Apple слідом за Google перейменує Мексиканську затоку на Американську

Про це повідомляє Bloomberg.

В Apple заявили, що наразі зміни у карти вносять для користувачів зі США, однак, на відміну від Google, обіцяють перейменувати затоку для користувачів по всьому світі.

Зазначено, що республіканські законодавці високо оцінили перейменування в картах Google Мексиканської затоки, однак коментували те, що Applе оперативно не ухвалила відповідне рішення. Зокрема, член палати представників США Грег Стюб написав у facebook: Apple "все ще загублена в морі".

Застосунок Maps доступний на більшості пристроїв Apple, зокрема на iPhone, iPad та Mac. Також компанія запустила веб-версію, яка стала конкурентом Google Maps.