Apple слідом за Google перейменує Мексиканську затоку на Американську
Компанія Apple Inc. перейменує у своєму застосунку Maps Мексиканську затоку на Американську після підписаного указу президента США Дональда Трампа. Раніше аналогічне рішення прийняв Google
Про це повідомляє Bloomberg.
В Apple заявили, що наразі зміни у карти вносять для користувачів зі США, однак, на відміну від Google, обіцяють перейменувати затоку для користувачів по всьому світі.
Зазначено, що республіканські законодавці високо оцінили перейменування в картах Google Мексиканської затоки, однак коментували те, що Applе оперативно не ухвалила відповідне рішення. Зокрема, член палати представників США Грег Стюб написав у facebook: Apple "все ще загублена в морі".
Застосунок Maps доступний на більшості пристроїв Apple, зокрема на iPhone, iPad та Mac. Також компанія запустила веб-версію, яка стала конкурентом Google Maps.
- 25 січня міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв відповідно до указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.
- Згодом Google Maps заявила, що змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США. Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.
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