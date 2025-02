MONATIK випустив кліп на трек "Так вмієш лиш ти", знятий понад 3 роки тому Таню Муїньо

Премʼєра відбулася на YouTube.

Музикант MONATIK презентує кліп на композицію "Так вмієш лиш ти". Пісня увійшла до четвертого сольного альбому співака. Режисеркою відео стала кліпмейкерка Таню Муїньо, яка знімала кліпи для Біллі Айліш, Карді Бі, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс тощо.

Кліп на "Так вмієш лиш ти" готували понад три роки.

"Так вмієш лиш ти" — композиція, яка описує здатність побачити у людині найкраще, можливо те, що не здатні побачити інші. Ця пісня оспівує процес кохання з першого погляду", - зазначається в описі.

У головній ролі в кліпі знялася танцівниця Тасір Роберсон. Вона відома співпрацею з Ріанною, Карді Бі, Крісом Брауном, Ашером, Doja Cat та багатьма іншими світовими знаменитостями.

Вихід відеороботи також знаменує старт нового етапу у творчості MONATIK. Нещодавно артист анонсував серію концептуальних шоу I.V., які об'єднують музику, візуальне мистецтво та інноваційні перформанси.



Таню Муїньо — відома за кордоном і має великий попит серед музичних виконавців. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца. Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Ґреммі" у номінації "Найкраще музичне відео" у 2023 році. Окрім Стайлза, Муїньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муїньо зараз знімає лише для Монатіка.

У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.