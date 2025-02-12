Ніхто Сонцесяйному не пояснив, що Верховний, це не про "вождь", це про "Головнокомандувач". Тобто в час війни Президент несе повну і найбільшу відповідальність за оборону країни. А при загрозі війни (про яку попереджав Захід за пів року) - за підготовку до оборони, також головна відповідальність на Президентові. Як на Верховному головнокомандувачі.

Те, що вся ботоферма ОПи кинулася нахрюкувати у коментах під інтерв'ю Наєва, лише доказ — Банкова чудово розуміє, чиї миші просо поїли. Розуміє, що як тільки більше вищих офіцерів (а за ними й чиновники) почнуть розповідати, як Зеленський і Ко "готували" країну до оборони... мова може йти не про другий термін Володимиру Олександровичу, а про перший. За довгим переліком статей.

Читайте також: Репресії проти військових: Скринька Пандори На чий бік стануть симпатії суспільства, коли ми усі дізнаємося більше про те, хто що не робив і робив за пів року до повномасштабки - на бік Банкової чи вищих офіцерів ЗСУ? Риторичне, напевно, питання.

Ясна річ, більше безпосередні учасники подій зможуть сказати після того, як війна стане на якусь паузу. Але, схоже на те, що опції "промовчати" більше немає. Далі або-або. Або ОПа піде ва-банк і почне кидати за ґрати усіх, хто їй загрожує, або... до оточення Трону почне доходити: "золотий парашут" видадуть (якщо видадуть) лише один. А інші можуть опинитись у ситуації "розгрібайте".