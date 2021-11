Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для The Weeknd та Post Malone

Відео на пісню One Right Now за день після релізу набрало понад 1,6 млн переглядів, передає Еспресо.TV.

Довідка: Таня Муіньо - українська дизайнерка та режисерка з Одеси, відома своєю роботою над кліпами MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мішель Андраде, Скриптоніт та ін. Вона рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла тричі поспіль - у 2016, 2017 та 2018 роках)15 листопада кліп української режисерки Таню Муіньо та американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) визнали найкращим відео за версією премії MTV Europe Music Awards 2021.Крім Lil Nas X, українська режисерка знімала кліпи для Кеті Перрі, Cardi B, Rosalia та інших відомих виконавців.