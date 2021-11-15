Кліп української режисерки Таню Муіньо на пісню Montero отримав нагороду "Найкраще відео" за версією MTV
Кліп української режисерки Таню Муіньо та американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) визнали "Найкращим відео” за версією премії MTV Europe Music Awards 2021
Про це йдеться на сайті премії.
Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards 2021 відбулася 14 листопада у Будапешті. Кліп української режисерки Таню Муіньо та американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) виграв у номінації "Найкраще відео”.
У відеороботі порушено теми релігії, сатанізму та ЛГБТ. Репер постає в образі людини, яку спокушає змій. Муіньо отримала нагороду спільно з Lil Nas X, який є співрежисером кліпу.
На цей час кліп переглянули на YuoTube понад 390 млн разів.
Довідка: Таня Муіньо - українська дизайнерка та режисерка з Одеси, відома своєю роботою над кліпами MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мішель Андраде, Скриптоніт та ін. Вона рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла тричі поспіль - у 2016, 2017 та 2018 роках). Крім Lil Nas X, українська режисерка знімала кліпи для Кеті Перрі, Cardi B, Rosalia та ін.
- Нагадаємо, у вересні кліп Таню Муіньо та репера Lil Nas X переміг у трьох номінаціях премії MTV Video Music Awards 2021 - "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти".
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