Кліп української режисерки Таню Муіньо на пісню Montero отримав нагороду "Найкраще відео" за версією MTV

Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards 2021 відбулася 14 листопада у Будапешті. Кліп української режисерки Таню Муіньо та американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) виграв у номінації "Найкраще відео”.



У відеороботі порушено теми релігії, сатанізму та ЛГБТ. Репер постає в образі людини, яку спокушає змій. Муіньо отримала нагороду спільно з Lil Nas X, який є співрежисером кліпу.



На цей час кліп переглянули на YuoTube понад 390 млн разів.



Довідка: Таня Муіньо - українська дизайнерка та режисерка з Одеси, відома своєю роботою над кліпами MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мішель Андраде, Скриптоніт та ін. Вона рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла тричі поспіль - у 2016, 2017 та 2018 роках). Крім Lil Nas X, українська режисерка знімала кліпи для Кеті Перрі, Cardi B, Rosalia та ін.

Нагадаємо, у вересні кліп Таню Муіньо та репера Lil Nas X переміг у трьох номінаціях премії MTV Video Music Awards 2021 - "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти".



