"Не виключаю, що повернемося до ПДВ": нардепка Южаніна про можливість підвищення податків у 2025 році

Свою думку вона висловила в етері Еспресо.

"В економічному плані все зрозуміло, ми будемо і далі сподіватися на допомогу. Як сказав прем’єр-міністр нещодавно, буквально на днях, що вони з упевненістю дивляться в наступний рік, що ми будемо забезпечені позиками зовнішніми, і дай боже, щоб так було. Тому що, ще раз кажу, внутрішніх надходжень уже навряд чи ми більше зможемо досягти, адже бізнес насправді на межі. От вони платять все, що можливо", - сказала вона.

Ніна Южаніна вважає, що профільний комітет "не заспокоїв" щодо підвищення податків на наступний рік. Вона припускає, що можливе підвищення податку на додану вартість на 2-3%.

"Я би не хотіла прогнозувати, я тільки можу на основі слів, які чую від влади, від голови профільного комітету, насправді вони не заспокоїли щодо підвищення податків. І я не виключаю, що повернемося знову до податку на додану вартість на 2 чи 3 відсоткових пункти. Але оця розмова ще й про підвищення ставки податку на доходи фізичних осіб, диференційовану ставку, тобто залежно від рівня заробітної плати, - вона теж напружує. А ми ж іще не пережили шок від того, що підняли військовий збір", - зазначила нардепка.

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На її думку, владі необхідно мати план на випадок, якщо наступного року зовнішніх запозичень буде недостатньо.

"Тому мені здається, що перший квартал покаже, наскільки ще фінансово спроможні підприємства, бізнес у цілому, платити більше податків. Якщо у нас не буде тінізації оплати праці, якщо у нас не буде тінізації доходів з урахуванням інфляційних процесів, то, скоріше за все, влада буде робити висновки, що можна ще затискати гайки. Я такого висновку зробити не можу і просто радила б усім разом працювати над тим, як далі рухатися в разі плану “Б”, в разі того, якщо у нас не буде достатньо зовнішніх запозичень", - додала Ніна Южаніна.