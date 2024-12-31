Українці у 2024 році сплатили понад 1 трлн грн податків, – Мінфін
За підсумками 2024 року надходження платежів до загального фонду держбюджету від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Станом на вечір 30 грудня, за даними відомства, до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Понад 1 трлн грн становили надходження платежів від Державної податкової служби, а саме:
- 270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);
- 233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 133,5 млрд грн – акцизний податок;
- 51,8 млрд грн – рентна плата.
Платежі від Держмитслужби становлять близько 0,6 трлн грн.
Також протягом 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
"Загалом, за оперативними даними, за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн (станом на 30 грудня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", - резюмували у Мінфіні.
- За даними Мінфіну, до держбюджету України цьогоріч надійшли $41,7 млрд зовнішнього фінансування.
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