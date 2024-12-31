Українці у 2024 році сплатили понад 1 трлн грн податків, – Мінфін

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Станом на вечір 30 грудня, за даними відомства, до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Понад 1 трлн грн становили надходження платежів від Державної податкової служби, а саме:

270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

133,5 млрд грн – акцизний податок;

51,8 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби становлять близько 0,6 трлн грн.

Також протягом 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

"Загалом, за оперативними даними, за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн (станом на 30 грудня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", - резюмували у Мінфіні.