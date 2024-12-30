До держбюджету України цьогоріч надійшли $41,7 млрд зовнішнього фінансування: третина з них – гранти
У 2024 році до державного бюджету України надійшли $41,7 млрд зовнішнього фінансування, з яких 12,6 млрд склали гранти, які надають на безповоротних умовах
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Очільник відомства Сергій Марченко зазначив, що завдяки значним обсягам зовнішнього фінансування держава змогла забезпечити всі пріоритетні соціально-гуманітарні видатки, зокрема виплату пенсій, зарплат працівникам бюджетної сфери тощо.
Найбільшими донорами бюджетної підтримки у 2024 році є Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія.
Також у поточному році Україна вперше отримала бюджетну підтримку від Республіки Корея та Банку розвитку Ради Європи.
Важливим досягненням у Мінфіні назвали залучення у 2024 році першого траншу коштів, що будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів РФ у межах G7 ERA Mechanism обсягом 50 млрд доларів США. 1 млрд доларів США було залучено від Сполучених Штатів через програму Світового банку Second Growth Foundations Development Policy Loan.
Згідно з повідомленням, усі позики Україна отримувала на пільгових умовах.
- 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2025 рік. У ньому видатки загального фонду держбюджету заплановано в обсязі 3 трлн 644 млрд грн, що більше показника цього року на 535 млрд грн.
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