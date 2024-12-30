До держбюджету України цьогоріч надійшли $41,7 млрд зовнішнього фінансування: третина з них – гранти

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Очільник відомства Сергій Марченко зазначив, що завдяки значним обсягам зовнішнього фінансування держава змогла забезпечити всі пріоритетні соціально-гуманітарні видатки, зокрема виплату пенсій, зарплат працівникам бюджетної сфери тощо.

Найбільшими донорами бюджетної підтримки у 2024 році є Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія.

Також у поточному році Україна вперше отримала бюджетну підтримку від Республіки Корея та Банку розвитку Ради Європи.

Важливим досягненням у Мінфіні назвали залучення у 2024 році першого траншу коштів, що будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів РФ у межах G7 ERA Mechanism обсягом 50 млрд доларів США. 1 млрд доларів США було залучено від Сполучених Штатів через програму Світового банку Second Growth Foundations Development Policy Loan.

Згідно з повідомленням, усі позики Україна отримувала на пільгових умовах.