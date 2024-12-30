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"Трійка" ОБСЄ зажадала від РФ негайно вивести війська з України, в тому числі з Криму

Ксенія Золотова
30 грудня, 2024 понедiлок
23:53
Війна з Росією

"Трійка ОБСЄ" - Мальта, Північна Македонія та Фінляндія - закликали РФ негайно вивести війська з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим

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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву організації.

"Ми засуджуємо війну Росії проти України. Ми закликаємо Росію припинити свою агресію і вимагаємо негайного і безумовного виведення російських збройних сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - йдеться у документі.

Члени "Трійки" засудили "всі дії, спрямовані на спричинення смерті, руйнувань і травм цивільному населенню, в тому числі напади на об'єкти критичної інфраструктури та інші цивільні об'єкти". 

Країни висловили глибоке занепокоєння з приводу повідомлень про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, а також щодо добробуту українських дітей, "які стали жертвами насильницького переміщення, депортації та перевиховання".

Чинне, колишнє та майбутнє головування закликали Російську Федерацію "звільнити всіх осіб, незаконно затриманих в контексті війни проти України", включно з негайним звільненням трьох співробітників ОБСЄ - Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова.

Своєю заявою "трійка ОБСЄ" засуджує страти, тортури та інше нелюдське поводження щодо українських військовополонених з боку російських збройних сил.

Країни закликали Білорусь припинити сприяти війні РФ проти України, а також висловила глибоку стурбованість з приводу нещодавнього розгортання військ КНДР у Росії та подальшої ескалації війни.

Водночас чинне, колишнє та майбутнє головування в ОБСЄ заявили про підтримку справедливого і стійкого миру в Україні, "заснованого на повній повазі до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".

"Ми підкреслюємо, що негайне припинення атак є необхідною умовою для створення умов для справедливого і тривалого врегулювання цієї війни. Ми підтверджуємо нашу підтримку всіх дипломатичних зусиль, включно з Формулою миру, представленою Президентом Зеленським, спрямованих на досягнення та імплементацію мирного врегулювання, яке повністю відповідає Статуту ООН та Гельсінському Заключному акту. Усі такі зусилля та переговори мають бути підкріплені прагненням до справедливості для України та притягненням до відповідальності за скоєні злочини", - йдеться у заяві.

  • Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що "реальність на місцях" вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель.

 

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Росія
Крим
ОБСЄ
російська армія
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