"Багато залежить від зустрічі спецпредставника Келлога з командою президента України": нардеп Мережко про мирний план Трампа

Про це інформує кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Його (Дональда Трампа, – ред.) позиція стає більш реалістичною. Він зрозумів, що це питання неможливо вирішити протягом доби чи протягом кількох тижнів", – сказав Мережко.

Нардеп зазначив, що багато що залежить від зустрічі спеціального представника Кіта Келлога з командою президента України. Тільки після цієї зустрічі, на думку Мережка, можна буде казати щось конкретне.

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"На сьогодні такої інформації немає, я не бачу, щоб у Трампа був якийсь конкретний план. Є бажання, а якихось механізмів я не бачу. Можливо, це з'явиться пізніше", – додав депутат.