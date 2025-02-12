"Багато залежить від зустрічі спецпредставника Келлога з командою президента України": нардеп Мережко про мирний план Трампа
Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко прокоментував позицію президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні
Про це інформує кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Його (Дональда Трампа, – ред.) позиція стає більш реалістичною. Він зрозумів, що це питання неможливо вирішити протягом доби чи протягом кількох тижнів", – сказав Мережко.
Нардеп зазначив, що багато що залежить від зустрічі спеціального представника Кіта Келлога з командою президента України. Тільки після цієї зустрічі, на думку Мережка, можна буде казати щось конкретне.
Читайте також: Келлог точно більше на нашій стороні, аніж інші представники команди Трампа, – майор ЗСУ Омелян
"На сьогодні такої інформації немає, я не бачу, щоб у Трампа був якийсь конкретний план. Є бажання, а якихось механізмів я не бачу. Можливо, це з'явиться пізніше", – додав депутат.
- Дональд Трамп 11 лютого заявив, що цього тижня він розмовлятиме з президентом Володимиром Зеленським, а спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром приїде до України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42
- EUR Купівля 42.92Продаж 43.6
- Актуальне
- Важливе