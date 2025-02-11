Трамп анонсував зустріч із Зеленським і підтвердив майбутній візит Келлога до України

Про це пише RFE/RL.

Зазначається, що Трамп виступив із відповідною заявою перед Мюнхенською безпековою конференцією. Відомо, що подію відвідає Кіт Келлог, де він зустрінеться із Володимиром Зеленським. Участь також візьмуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет.

Також Трамп анонсував візит Келлога до України, проте він не назвав точної дати. Як повідомляє CNN, це може відбутися наступного тижня, а AFP з посиланням на джерело в українському президентстві пише про 20 лютого.

"Ми донесемо наші очікування до союзників, – сказав Келлог в інтерв'ю Associated Press. "Коли ми повернемося з Мюнхена, ми хочемо представити президенту варіанти, щоб, коли він (безпосередньо) долучиться до мирного процесу, він знав, як це для нього виглядатиме", – додав він.