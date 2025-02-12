РФ відкрита до переговорів, проте не обговорюватиме тему обміну "своїх територій", - Пєсков

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо", - заявив Пєсков.

За його словами, українські військові будуть нібито "вигнані з території Росії або знищені".

Крім цього, як наголосив Пєсков, російський диктатор Володимир Путін відкритий до мирних переговорів.