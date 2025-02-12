РФ відкрита до переговорів, проте не обговорюватиме тему обміну "своїх територій", - Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до перемовин. Однак вона "ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій"
Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.
"Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо", - заявив Пєсков.
За його словами, українські військові будуть нібито "вигнані з території Росії або знищені".
Крім цього, як наголосив Пєсков, російський диктатор Володимир Путін відкритий до мирних переговорів.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що в разі ймовірних переговорів з Росією, планує запропонувати обмін захопленими територіями.
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