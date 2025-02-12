Журналісти АР заявили, що їх не пустили на брифінг в Овальному кабінеті через відмову називати Мексиканську затоку Американською

Про це йдеться в заяві АР.

11 лютого Білий дім повідомив журналістам, що, якщо AP не приведе свої редакційні стандарти у відповідність до указу президента Дональда Трампа про перейменування Мексиканської затоки в Американську затоку, то агентство буде позбавлене доступу до брифінгів в Овальному кабінеті.

"Сьогодні вдень репортера AP не пустили на підписання указу", - йдеться в заяві.

Медійники написали, що ситуація є тривожною, оскільки адміністрація Трампа може покарати AP за незалежну журналістику.

"Обмеження нашого доступу до Овального кабінету на основі змісту виступу AP не тільки серйозно ускладнює доступ громадськості до незалежних новин, а й явно порушує Першу поправку до Конституції", - додали журналісти.