Журналісти АР заявили, що їх не пустили на брифінг в Овальному кабінеті через відмову називати Мексиканську затоку Американською
У Білому домі заборонили журналістам Associated Press брати участь у брифінгах в Овальному кабінеті через те, що вони відмовилися називати Мексиканську затоку Американською
Про це йдеться в заяві АР.
11 лютого Білий дім повідомив журналістам, що, якщо AP не приведе свої редакційні стандарти у відповідність до указу президента Дональда Трампа про перейменування Мексиканської затоки в Американську затоку, то агентство буде позбавлене доступу до брифінгів в Овальному кабінеті.
"Сьогодні вдень репортера AP не пустили на підписання указу", - йдеться в заяві.
Медійники написали, що ситуація є тривожною, оскільки адміністрація Трампа може покарати AP за незалежну журналістику.
"Обмеження нашого доступу до Овального кабінету на основі змісту виступу AP не тільки серйозно ускладнює доступ громадськості до незалежних новин, а й явно порушує Першу поправку до Конституції", - додали журналісти.
- 25 січня міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв відповідно до указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.
- Згодом Google Maps заявила, що змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США. Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.
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