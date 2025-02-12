"Росія до цього не готова": нардеп Мережко про заяву Умєрова щодо готовності України до перемовин

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради України. У парламенті працювала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Україна завжди готова до переговорів. Питання в тому, на яких умовах і в якому форматі. Ми налаштовані на добросовісні переговори в рамках міжнародного права. Річ у тому, що Путін і Росія абсолютно не готові до перемовин", - сказав Мережко.

Нардеп додав, що російський диктатор Володимир Путін продовжує висувати ультиматуми, що є абсолютно неприйнятним.

Він зазначив, що з огляду на той досвід ведення переговорів, який був раніше, маючи на увазі Мінський процес, можна зробити висновок, що Путін узагалі не налаштований на добросовісне ведення будь-яких перемовин.

"Питання не в Україні. Україна налаштована на досягнення справедливого миру, в тому числі дипломатичним шляхом. Але Путін і Росія цього не хочуть і вони не готові до перемовин", - наголосив Мережко.