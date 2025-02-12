"Росія до цього не готова": нардеп Мережко про заяву Умєрова щодо готовності України до перемовин
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готова до перемовин з Росією щодо закінчення бойових дій. Проте голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що Росія цього не хоче
Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради України. У парламенті працювала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Україна завжди готова до переговорів. Питання в тому, на яких умовах і в якому форматі. Ми налаштовані на добросовісні переговори в рамках міжнародного права. Річ у тому, що Путін і Росія абсолютно не готові до перемовин", - сказав Мережко.
Нардеп додав, що російський диктатор Володимир Путін продовжує висувати ультиматуми, що є абсолютно неприйнятним.
Він зазначив, що з огляду на той досвід ведення переговорів, який був раніше, маючи на увазі Мінський процес, можна зробити висновок, що Путін узагалі не налаштований на добросовісне ведення будь-яких перемовин.
"Питання не в Україні. Україна налаштована на досягнення справедливого миру, в тому числі дипломатичним шляхом. Але Путін і Росія цього не хочуть і вони не готові до перемовин", - наголосив Мережко.
- У середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалося 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров оприлюднив його порядок денний і заявив, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 42.02
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.61
- Актуальне
- Важливе