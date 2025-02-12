"Якщо Путін захоче напасти на НАТО – він програє": Рютте про дані розвідки щодо підготовки нової атаки РФ у Європі

Про це він заявив під час пресконференції перед засіданням у форматі "Рамштайн".

"Якщо Путін захоче напасти НАТО, то він програє. Реакція буде просто спустошливою. Адже ми знаємо, наскільки потужними є оборонний потенціал НАТО", – сказав Рютте.

Водночас він зазначив, що ті темпи, з якими російський диктатор Володимир Путін підсилює виробництво та зміцнює оборонно-промисловий комплекс РФ, "не стоять у порівняні" з тим, що робить НАТО.

Так, Рютте наголосив, що Альянс має більше витрачати на власну оборону та допомогу Україні, а також бути здатним захистити себе, якщо буде така необхідність.

"Ми маємо розуміти, що ми повинні мати те, що нам потрібно для свого захисту. У нас є прекрасні компанії по всьому НАТО, але вони, на жаль, не виробляють достатньо", – сказав генсек.

Він пояснив, що якщо збільшити видатки на оборону, то такі компанії як Rheinmetall та інші "будуть діяти, будуть збільшувати лінії виробництва", аби мати більше військового потенціалу. Рютте наголосив, що НАТО "має думати про це".