Пісторіус: Росія може напасти на країни НАТО в 2029-2030 роках
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про теоретичну ймовірність нападу РФ на країни НАТО в 2029-2030 роках
Про це Пісторіус сказав журналістам під час візиту до Вільнюсу, передає Delfi.
"Експерти вважають, що Путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоб створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни. Зокрема на країни НАТО. Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звичайно, вимагає і часу, і грошей, але ми прагнемо втілити цілі", - сказав Пісторіус.
Німецький міністр спрогнозував зростання чисельності збройних сил РФ до 2026 року.
"Військові експерти дуже уважно стежать за подіями у Росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків та літаків, а це означає, що збройні сили Росії суттєво зростають. До 2026 року їхня кількість, ймовірно, зросте до 1,5 млн солдатів", - сказав Пісторіус.
- Раніше Пісторіус закликав збільшити витрати на оборону Німеччини щонайменше на €30 млрд.
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