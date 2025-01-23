Пісторіус: Росія може напасти на країни НАТО в 2029-2030 роках

Про це Пісторіус сказав журналістам під час візиту до Вільнюсу, передає Delfi.

"Експерти вважають, що Путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоб створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни. Зокрема на країни НАТО. Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звичайно, вимагає і часу, і грошей, але ми прагнемо втілити цілі", - сказав Пісторіус.

Німецький міністр спрогнозував зростання чисельності збройних сил РФ до 2026 року.

"Військові експерти дуже уважно стежать за подіями у Росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків та літаків, а це означає, що збройні сили Росії суттєво зростають. До 2026 року їхня кількість, ймовірно, зросте до 1,5 млн солдатів", - сказав Пісторіус.