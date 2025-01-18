Пісторіус закликав збільшити витрати на оборону Німеччини щонайменше на €30 млрд

Про це повідомляє Tagesschau.

"Якщо спеціального фонду не буде, то з 2028 року нам знадобиться щонайменше 85 мільярдів євро. Це на 30 мільярдів більше, ніж сьогодні", - наголосив він.

У виданні зазначили, що торік в бюджеті Німеччини на оборону було закладено близько 52 мільярдів євро, плюс гроші зі спеціального фонду для модернізації бундесверу. Загалом це становить близько двох відсотків валового внутрішнього продукту.

Міністр оборони пояснив, що в разі сумнівів краще говорити про тривідсоткову частку видатків на оборону та озброєння у ВВП.

"За трьох відсотків ми говоримо про трохи більше ніж 120 мільярдів євро, виходячи з сьогоднішнього ВВП", - сказав Пісторіус. Але Німеччина ще дуже далека від цієї цифри.

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Пісторіус також закликав до довгострокових гарантій фінансування, навіть після виборів.

"Нам потрібно планувати набагато більше за межами законодавчих періодів. Зокрема, нам потрібна дорожня карта на наступні десять років", - зазначив він.

"Ми повинні з самого початку запитати себе: де ми будемо через десять років з огляду на ситуацію загрози? Що буде потрібно з точки зору сучасних технологій, штучного інтелекту, безпілотників та інших безпілотних систем озброєння? Тоді дуже швидко з'ясується, що до середини 30-х років нам доведеться витратити від 130 до 150 мільярдів євро за сьогоднішнім рівнем цін тільки на інвестиції в озброєння і оборону", - наголосив Пісторіус.