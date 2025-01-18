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Пісторіус закликав збільшити витрати на оборону Німеччини щонайменше на €30 млрд

Катерина Ганжа
18 січня, 2025 субота
14:37
Світ Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

З огляду на загрозу з боку Росії та нові вимоги НАТО від майбутнього президента США Дональда Трампа, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав збільшити оборонні витрати щонайменше на 30 мільярдів євро у середньостроковій перспективі

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Про це повідомляє Tagesschau.

"Якщо спеціального фонду не буде, то з 2028 року нам знадобиться щонайменше 85 мільярдів євро. Це на 30 мільярдів більше, ніж сьогодні", - наголосив він. 

У виданні зазначили, що торік в бюджеті Німеччини на оборону було закладено близько 52 мільярдів євро, плюс гроші зі спеціального фонду для модернізації бундесверу. Загалом це становить близько двох відсотків валового внутрішнього продукту. 

Міністр оборони пояснив, що в разі сумнівів краще говорити про тривідсоткову частку видатків на оборону та озброєння у ВВП.

"За трьох відсотків ми говоримо про трохи більше ніж 120 мільярдів євро, виходячи з сьогоднішнього ВВП", - сказав Пісторіус. Але Німеччина ще дуже далека від цієї цифри.

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Пісторіус також закликав до довгострокових гарантій фінансування, навіть після виборів.

"Нам потрібно планувати набагато більше за межами законодавчих періодів. Зокрема, нам потрібна дорожня карта на наступні десять років", - зазначив він.

"Ми повинні з самого початку запитати себе: де ми будемо через десять років з огляду на ситуацію загрози? Що буде потрібно з точки зору сучасних технологій, штучного інтелекту, безпілотників та інших безпілотних систем озброєння? Тоді дуже швидко з'ясується, що до середини 30-х років нам доведеться витратити від 130 до 150 мільярдів євро за сьогоднішнім рівнем цін тільки на інвестиції в озброєння і оборону", - наголосив Пісторіус.

  • Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже закликав до суттєвого збільшення витрат на оборону на тлі зростання загроз з боку Росії. 
Теги:
Новини
Росія
політика
Німеччина
Дональд Трамп
США
Економіка
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