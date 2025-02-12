Маємо гарантувати результати перемовин, щоб Путін не зміг змінити їх через пів року, рік або два, - Рютте

Про це він сказав на пресконференції перед засіданням у форматі "Рамштайн".

Журналістка запитала в Рютте, чи має Північноатлантичний альянс ініціювати прямий діалог США та Росії. Генсек наголосив, що необхідно "не випустити з уваги Україну".

"Якщо ми говоримо про НАТО - США становлять 50%. Тому один союзник, зважаючи на його економічну потужність, становить більшу частину НАТО. Тому так, ми всі разом, колективно втягнуті в цей союз і чуємо голос кожного", - зазначив він.

Водночас Рютте підкреслив, що "не може говорити про те, хто і що може зробити", проте НАТО має "змінити траєкторію війни в Україні".

"Ми повинні змінити траєкторію війни в Україні, і забезпечити їй найкращу можливу позицію на час, коли почнуться будь-які переговори. Але ми також повинні переконатися, що коли б переговори не завершилися, їх результат не був би змінений Путіним через півроку, рік або два", - підкреслив генеральний секретар.