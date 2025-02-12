Маємо гарантувати результати перемовин, щоб Путін не зміг змінити їх через пів року, рік або два, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має забезпечити Україні найкращу можливу позицію перед будь-якими перемовинами щодо завершення війни
Про це він сказав на пресконференції перед засіданням у форматі "Рамштайн".
Журналістка запитала в Рютте, чи має Північноатлантичний альянс ініціювати прямий діалог США та Росії. Генсек наголосив, що необхідно "не випустити з уваги Україну".
"Якщо ми говоримо про НАТО - США становлять 50%. Тому один союзник, зважаючи на його економічну потужність, становить більшу частину НАТО. Тому так, ми всі разом, колективно втягнуті в цей союз і чуємо голос кожного", - зазначив він.
Водночас Рютте підкреслив, що "не може говорити про те, хто і що може зробити", проте НАТО має "змінити траєкторію війни в Україні".
"Ми повинні змінити траєкторію війни в Україні, і забезпечити їй найкращу можливу позицію на час, коли почнуться будь-які переговори. Але ми також повинні переконатися, що коли б переговори не завершилися, їх результат не був би змінений Путіним через півроку, рік або два", - підкреслив генеральний секретар.
- Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. У Кремлі водночас не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію.
- 10 лютого The Telegraph писав, що адміністрація Трампа призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що в разі ймовірних переговорів з Росією, планує запропонувати обмін захопленими територіями.
- Наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до перемовин. Однак вона "ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій".
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