Через ракетну атаку на Київ постраждали офіси каналів "FreeДом" та "Дім"
Внаслідок російської ракетної атаки на Київ у середу, 12 лютого, постраждали канали українського іномовлення "FreeДом" та "Дім"
Про це повідомила пресслужба Мультимедійної платформи іномовлення України (МПІУ) в коментарі Детектор медіа.
Також постраждали офіси міжнародної редакції іномовлення – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic та диджитал-редакція.
Керівниця пресслужби МПІУ Марія Пінчук розповіла, що ніхто з персоналу не постраждав. Водночас значних руйнувань зазнав ньюзрум каналу "FreeДом". Наразі телеканал мовить із резервної студії.
Відомо, що від ударної хвилі в офісі вибило десятки вікон, постраждали виробничі приміщення та автомобілі підприємства.
- Звечора 11 лютого окупанти запустили по території України ударні дрони, а вночі атакували регіони балістичними ракетами. В Києві загинув чоловік, 4 людини отримали поранення, серед них 9-річна дитина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 42
- EUR Купівля 42.92Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе