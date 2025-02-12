Через ракетну атаку на Київ постраждали офіси каналів "FreeДом" та "Дім"

Про це повідомила пресслужба Мультимедійної платформи іномовлення України (МПІУ) в коментарі Детектор медіа.

Також постраждали офіси міжнародної редакції іномовлення – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic та диджитал-редакція.

Керівниця пресслужби МПІУ Марія Пінчук розповіла, що ніхто з персоналу не постраждав. Водночас значних руйнувань зазнав ньюзрум каналу "FreeДом". Наразі телеканал мовить із резервної студії.

Відомо, що від ударної хвилі в офісі вибило десятки вікон, постраждали виробничі приміщення та автомобілі підприємства.