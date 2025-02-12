Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення загинули люди в Офісі президента

Про це він сказав в інтерв’ю для Guardian.

Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росія пропонувала так звану мирну угоду, яка вимагала зради українських національних інтересів.

За словами президента, у цей час до нього відправляли "посильних", зокрема від депутатського корпусу, які "приходили і казали, що завтра нас окупують, треба бігти". Також йому телефонували лідери різних країн і казали, що потрібно виїхати.

"Був тиск із різних боків. Були люди, які хотіли мене вбити, були постріли тощо. Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу... Була висадка десанту", - зазначив Зеленський.

У квітні торік правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента Зеленського. На початку 2025 року начальник Управління Державної охорони України Олексій Морозов заявив, що фактів про підготовку замахів на президента зараз немає.



