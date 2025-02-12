В Україні відзначатимуть Національний день молитви
Верховна Рада в середу, 12 лютого, схвалила постанову про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатимуть щорічно 24 лютого
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За постанову №12412 проголосували 255 нардепів.
Так, в Національний день молитви Верховна Рада проведе засідання, яке почнеться з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".
"Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу", – йдеться в пояснювальній записці.
- У вересні минулого року в Україні набув чинності закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".
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