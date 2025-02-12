В Україні відзначатимуть Національний день молитви

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За постанову №12412 проголосували 255 нардепів.

Так, в Національний день молитви Верховна Рада проведе засідання, яке почнеться з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

"Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу", – йдеться в пояснювальній записці.