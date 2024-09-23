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Закон про заборону РПЦ в Україні набув чинності

Ксенія Золотова
23 вересня, 2024 понедiлок
22:59
Суспільство Патріарх РПЦ Кирил

23 вересня в Україні набув чинності закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій"

Зміст

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Водночас декілька положень документа набувають чинності пізніше.

Тепер Кабмін розпочинає підготовку підзаконних актів, а за дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з РПЦ.

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Також Кабмін протягом 3 місяців із дня оприлюднення має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонено, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.

  • Нагадаємо, що Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Кабмін
РПЦ
християнство
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