ДБР завершило розслідування щодо судді з Броварів, який під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби

Про це повідомляє Державне бюро розслдіувань.

"Встановлено, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну", - акцентує Бюро.

Для цього фігурант у змові із знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Таким чином судді оформили службове відрядження за кордон.

ДБР завершило розслідування щодо судді та адвоката, який причетний до фальсифікації документів.

"Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документу та використанні завідомо підробленого документу. Адвокат - у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів", - резюмує відомство.

Фігурантам загрожує до 5 років за ґратами.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.