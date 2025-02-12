ДБР завершило розслідування щодо судді з Броварів, який під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби
ДБР 12 лютого завершило розслідування щодо судді міського районного суду Броварів на Київщині, який торік підробив документи та поїхав у подорож на лайнері островами Карибського моря: обвинувальний акт скерували до суду
Про це повідомляє Державне бюро розслдіувань.
"Встановлено, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну", - акцентує Бюро.
Для цього фігурант у змові із знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Таким чином судді оформили службове відрядження за кордон.
ДБР завершило розслідування щодо судді та адвоката, який причетний до фальсифікації документів.
"Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документу та використанні завідомо підробленого документу. Адвокат - у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів", - резюмує відомство.
Фігурантам загрожує до 5 років за ґратами.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 16 липня 2024 року судді Броварського міськрайонного суду Київської області оголосили підозру в підробці документів та шахрайстві: він під виглядом відрядження вирушив.
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