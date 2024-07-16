Судді, який під виглядом відрядження вирушив у подорож на лайнері островами у Карибському морі, оголосили підозру
Судді Броварського міськрайонного суду Київської області оголосили підозру у підробці документів та шахрайстві: він під виглядом відрядження вирушив у подорож на лайнері островами у Карибському морі
Про це інформують Офіс генпрокурора та СБУ.
За даними слідства, суддя разом зі знайомим адвокатом виготовив фальшиве запрошення на конференцію з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС, яка насправді не проводилась. Після цього він отримав наказ про службове відрядження, завдяки якому безперешкодно виїхав за кордон влітку 2023 року.
Суддя це зробив для того, щоб відправитись на відпочинок за межами України: він запланував подорож на круїзному судні островами у Карибському морі Атлантичного океану.
Відтак судді та адвокату оголосили підозри у підробці та використанні підроблених документів за попередньою змовою, а також шахрайстві (ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України).
У СБУ нагадали, що у вересні 2023 року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за прийняття "правильного" рішення у майновому спорі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше заступнику голови Полтавської облради, який оформив службове відрядження, під виглядом якого, ймовірно, подорожував Євросоюзом, оголосили підозру.
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