Подорожував ЄС під виглядом службового відрядження: заступнику голови Полтавської облради оголосили підозру

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, посадовець оформив собі службове відрядження до польського міста Бидгощ у березні 2023 року та під виглядом робочої поїздки виїхав за межі України. Втім, після перетину кордону він поїхав в особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС, де перебував весь термін так званого службового відрядження.

"Про це свідчать виписки із банківських карток, які посадовець використовував для сплати рахунків у закордонних готелях, ресторанах та магазинах. Також, за наявними даними, під час перебування за кордоном він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання собі нерухомості в Євросоюзі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після повернення в Україну заступник голови Полтавської обласної ради також вніс неправдиві відомості до звітності за підсумками відрядження. Під час обшуків у нього вилучили оригінали документів, у тому числі іноземних, щодо його проживання та маршрутів поїздок за межами України.

Йому оголосили підозру за службове підроблення, шахрайство та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 366, ст. 190, ст. 358 КК України).

"Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення", - додали в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.