Ведучий "24 Каналу" Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться
У четвер, 22 грудня, стало відомо, що ведучий "24 Каналу" Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться
Про це повідомляє пресслужба медіахолдингу "Люкс", куди входить "24 Канал".
Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня. Після завершення події журналіст і ведучий "24 Каналу" не повернувся в Україну.
Гендиректор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко зазначив, що Печій вирішив не повертатися до Києва, до України. І що він втік з країни, "усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі".
"Своїм вчинком ексведучий буквально спалив мости", - йдеться у повідомленні.
Печій своє рішення обґрунтував тим, що нібито Україні бракує "горизонтальної комунікації з західним суспільством". І після Саміту ЄС він вирішив її налагоджувати. Також він запевнив, що займатиметься інформаційною боротьбою за Україну.
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