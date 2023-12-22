Ведучий "24 Каналу" Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться

Про це повідомляє пресслужба медіахолдингу "Люкс", куди входить "24 Канал".

Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня. Після завершення події журналіст і ведучий "24 Каналу" не повернувся в Україну.

Гендиректор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко зазначив, що Печій вирішив не повертатися до Києва, до України. І що він втік з країни, "усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі".

"Своїм вчинком ексведучий буквально спалив мости", - йдеться у повідомленні.

Печій своє рішення обґрунтував тим, що нібито Україні бракує "горизонтальної комунікації з західним суспільством". І після Саміту ЄС він вирішив її налагоджувати. Також він запевнив, що займатиметься інформаційною боротьбою за Україну.