Міжпарламентська співпраця, – це  той ресурс, який ми повинні використати в перемовинах, – Стефанчук

Про це сказав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу з президенткою Парламентської асамблеї ОБСЄ Піою Каумою. У парламенті працювала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Голова ВРУ зазначив, що Європарламент і його президентка підтримують формулу "жодних перемовин про Україну без позиції України". І додав, що важливою у потенційних перемовинах про завершення війни Росії в України є саме роль представників парламентів.

"Думаю, що будь-яка парламентська асамблея, зокрема й ПАРЄ, має великий дипломатичний ресурс, тому що до її складу входять представники парламентів багатьох країн. І саме активна міжпарламентська співпраця, на рівні як асамблей, так і різних парламентів, – це той ресурс, який ми повинні використати в цих перемовинах", – зауважив Стефанчук.

Аргументуючи цю тезу, спікер зазначив, що те, що не можуть сказати один одному дипломати, можуть сказати один одному депутати.

"Вони обранці від народу, і вони можуть більш жорстко вести міжпарламентську діяльність. І я сподіваюся, що в тому числі ті колеги, які присутні тут, і інші, будуть дотримуватися філософії одного голосу для підтримки України", – сказав він.

Говорячи про принципи потенційних перемовин, спікер Ради зауважив, що вони мають відбуватися саме на умовах України, яка є жертвою агресії.

"У цій війні Росія є агресором, Україна є жертвою, і важливо в дискусіях не переплутати ці речі. Тому під час перемовин саме жертва цієї війни має право визначати ті умови, на яких вона бачить проведення тих чи інших перемовин у цій конкретній країні", – наголосив Стефанчук.