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Міжпарламентська співпраця, – це  той ресурс, який ми повинні використати в перемовинах, – Стефанчук

Олена Будько
12 лютого, 2025 середа
14:16
Війна з Росією

У перемовинах щодо завершення війни Росії в Україні необідно використати дипломатичний ресурс, який має парламентська асамблея, зокрема й Парламентська асамблея Ради Європи

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Про це сказав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу з президенткою Парламентської асамблеї ОБСЄ Піою Каумою. У парламенті працювала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Голова ВРУ зазначив, що Європарламент і його президентка підтримують формулу "жодних перемовин про Україну без позиції України". І додав, що важливою у потенційних перемовинах про завершення війни Росії в України є саме роль представників парламентів.

"Думаю, що будь-яка парламентська асамблея, зокрема й ПАРЄ, має великий дипломатичний ресурс, тому що до її складу входять представники парламентів багатьох країн. І саме активна міжпарламентська співпраця, на рівні як асамблей, так і різних парламентів, – це той ресурс, який ми повинні використати в цих перемовинах", – зауважив Стефанчук. 

Аргументуючи цю тезу, спікер зазначив, що те, що не можуть сказати один одному дипломати, можуть сказати один одному депутати. 

"Вони обранці від народу, і вони можуть більш жорстко вести міжпарламентську діяльність. І я сподіваюся, що в тому числі ті колеги, які присутні тут, і інші, будуть дотримуватися філософії одного голосу для підтримки України", – сказав він.

Говорячи про принципи потенційних перемовин, спікер Ради зауважив, що вони мають відбуватися саме на умовах України, яка є жертвою агресії.

"У цій війні Росія є агресором, Україна є жертвою, і важливо в дискусіях не переплутати ці речі. Тому під час перемовин саме жертва цієї війни має право визначати ті умови, на яких вона бачить проведення тих чи інших перемовин у цій конкретній країні", – наголосив Стефанчук.

  • 12 лютого у Брюсселі розпочалося 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров, окреслюючи порядок денний засідання, зазначив: "Україна готова до переговорів щодо завершення війни.  Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою".

 

Теги:
Новини
Суспільство
ПАРЄ
ОБСЄ
ВРУ
Руслан Стефанчук
Дипломатія
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