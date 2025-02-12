Оголошені пільги й гарантії для добровольців 18-24 років допоможуть залучити до ЗСУ більше громадян, - Веніславський

Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради, де працювала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Тим законом, який ми умовно називаємо (законом) про удосконалення питань мобілізації, ми внесли зміни також до Закону України про військові обов'язки військової служби, які набули чинності навесні минулого року. Там передбачили, що громадяни України (віком від 18 до 25 років) можуть добровільно вступити на військову службу, уклавши контракт. За лише 25-й рік такі громадяни України, достатньо значна кількість, тобто це тисячі громадян України, скажімо так, уклали відповідний контракт віком від 18 до 25 років", - заявив Веніславський.

На його думку, оголошені Міністерством оборони мотиваційні аспекти, соціальні преференції та гарантії, серед яких 0% кредит на житло та можливість навчатися безкоштовно на бюджетній формі навчання, - допоможуть залучити до ЗСУ більше громадян України.

"Тому я всіляко підтримую цю ініціативу. Я думаю, що будь-які соціальні гарантії, пільги й заохочувальні програми можуть призвести до зростання кількості громадян України, які будуть укладати контракт на проходження військової служби", - резюмував нардеп.