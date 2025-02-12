Рютте анонсував нові оголошення про допомогу Україні від союзників
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найближчими днями партнери України можуть оголосити про нові пакети допомоги
Про це він сказав під час пресконференції перед засіданням у форматі "Рамштайн".
Відповідаючи на питання, чи очікує Рютте на продовження таких засідань у форматі "Рамштайн" і надалі, він відповів: "Треба продовжувати".
"Контактна група робила зусилля для притягнення союзників, аби допомагати Україні всесторонньо і в такий спосіб вести боротьбу проти РФ. Канада, Швеція, Франція та інші безумовно, працюють у цьому напрямку прекрасно", - зазначив генсек НАТО.
Він очікує, що впродовж цих двох днів будуть нові чергові оголошення допомоги Україні від союзників.
"Дуже важливо організувати всю цю допомогу, яку буде передано Україні. Ми маємо надавати всю допомогу вчасно, щоб виграти цю війну", - наголосив Рютте.
- У середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалося 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн". Перед його початком міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїми колегами з Великої Британії та США.
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