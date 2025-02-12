На Берлінале відбудеться світова премʼєра українського фільму "Стрічка часу"
З 13 по 23 лютого триватиме 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. За головну нагороду змагатиметься і "Стрічка часу" Катерини Горностай
Про це повідомляється на facebook-сторінці Держкіно.
З 13 по 23 лютого відбудеться 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Берлінале є міжнародним кінофестивалем категорії А, що вважається одним з найпрестижніших заходів Європи та світу у сфері кіно.
Відкриття Берлінале цьогоріч відбудеться 13 лютого, а церемонія нагородження — 22 лютого.
У головній конкурсній програмі представлять 19 фільмів. За головну нагороду - "Золотого ведмедя" - змагатиметься і український фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай.
Покази стрічки відбудуться 20, 21, 22 і 23 лютого.
Це картина про шкільний рік в Україні в умовах війни, яка покаже шкільне життя у Черкасах, Харкові, Бородянці та Бучі на Київщині. А найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині — за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи.
"Наш фільм не має на меті розказати історії своїх героїв: він не містить розповідей про них та інтерв'ю. Але натомість "Стрічка часу" на півтори години занурить глядача в життя українських шкіл під час війни, що досі триває", — розповідають творці фільму.
Ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка "Освіторія", яка взяла на себе обов'язки виконавчого продюсера. Виробником фільму стали 2Brave Productions.
Продюсерками стрічки стала Ольга Брегман (Бесхмельниціна) і Наталія Лібет. Також над фільмом працювали Франсуа Ле Голл та Маріон Гут (Люксембург), Рінскє Раап (Нідерланди) та Віктор Еде (Франція). Оператором-постановником виступив Олександр Рощин, режисером монтажу - Нікон Романченко, звукорежисером - Михайло Закутський, а продюсером став Віктор Шевченко. Виконавча продюсерка фільму - Зоя Литвин.
Також до основної конкурсної програми увійшли:
- "Арі" / Ari, реж. Леонор Серрай, Франція, Бельгія;
- "Блакитний місяць" / Blue Moon, реж. Річард Лінклейтер, США, Ірландія;
- "Безпечний будинок" / The Safe House, реж. Ліонель Бейєр, Швейцарія, Люксембург, Франція;
- "Мрії" / Dreams, реж. Мішель Франко, Мексика;
- "Мрії" / Drømmer, реж. Даг Йохан Хеугеруд, Норвегія;
- "Що тобі природа каже" / What Does that Nature Say to You, реж. Хон Сансу, Південна Корея;
- "Гаряче молоко" / Hot Milk, реж. Ребекка Ленкієвич, Велика Британія;
- "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила" / If I Had Legs I'd Kick You, реж. Мері Бронштейн, США;
- "Континенталь '25" / Kontinental '25, реж. Раду Жуде, Румунія;
- "Послання" / The Message, реж. Іван Фунд, Аргентина, Іспанія;
- "Мамина дитина" / Mother’s baby, реж. Йоханна Модер, Австрія, Швейцарія, Німеччина;
- "Відображення в мертвому діаманті" / Reflection in a Dead Diamond, реж. Елен Катте, Бруно Форзані;
- "Жива Земля" / Living the Land, реж. Менг Хуо, Китай;
- "Стрічка часу" / Timestamp, реж. Катерина Горностай, Україна, Люксембург, Нідерланди;
- "Крижана вежа" / The Ice Tower, реж. Люсіль Хадзіхалілович, Франція, Німеччина;
- "Блакитна стежка" / The Blue Trail, реж. Габріель Маскро, Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди;
- "Що знає Маріель" / What Marielle Knows, реж. Фрідріх Хамбалек, Німеччина;
- "Дівчата на зв’язку" / Girls on Wire, реж. Вивиан Цюй, Китай;
- "Юнань" / Yunan, реж. Амір Фахер Элдін, Німеччина, Канада, Італія, Палестина, Катар, Йорданія, Саудівська Аравія.
Головою журі основного конкурсу цього року став режисер Тодд Гейнс.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 42
- EUR Купівля 42.92Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе