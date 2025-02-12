На Берлінале відбудеться світова премʼєра українського фільму "Стрічка часу"

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З 13 по 23 лютого відбудеться 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Берлінале є міжнародним кінофестивалем категорії А, що вважається одним з найпрестижніших заходів Європи та світу у сфері кіно.

Відкриття Берлінале цьогоріч відбудеться 13 лютого, а церемонія нагородження — 22 лютого.

У головній конкурсній програмі представлять 19 фільмів. За головну нагороду - "Золотого ведмедя" - змагатиметься і український фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай.

Покази стрічки відбудуться 20, 21, 22 і 23 лютого.

Це картина про шкільний рік в Україні в умовах війни, яка покаже шкільне життя у Черкасах, Харкові, Бородянці та Бучі на Київщині. А найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині — за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи.

"Наш фільм не має на меті розказати історії своїх героїв: він не містить розповідей про них та інтерв'ю. Але натомість "Стрічка часу" на півтори години занурить глядача в життя українських шкіл під час війни, що досі триває", — розповідають творці фільму.

Ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка "Освіторія", яка взяла на себе обов'язки виконавчого продюсера. Виробником фільму стали 2Brave Productions.

Продюсерками стрічки стала Ольга Брегман (Бесхмельниціна) і Наталія Лібет. Також над фільмом працювали Франсуа Ле Голл та Маріон Гут (Люксембург), Рінскє Раап (Нідерланди) та Віктор Еде (Франція). Оператором-постановником виступив Олександр Рощин, режисером монтажу - Нікон Романченко, звукорежисером - Михайло Закутський, а продюсером став Віктор Шевченко. Виконавча продюсерка фільму - Зоя Литвин.

Також до основної конкурсної програми увійшли:

"Арі" / Ari, реж. Леонор Серрай, Франція, Бельгія;

"Блакитний місяць" / Blue Moon, реж. Річард Лінклейтер, США, Ірландія;

"Безпечний будинок" / The Safe House, реж. Ліонель Бейєр, Швейцарія, Люксембург, Франція;

"Мрії" / Dreams, реж. Мішель Франко, Мексика;

"Мрії" / Drømmer, реж. Даг Йохан Хеугеруд, Норвегія;

"Що тобі природа каже" / What Does that Nature Say to You, реж. Хон Сансу, Південна Корея;

"Гаряче молоко" / Hot Milk, реж. Ребекка Ленкієвич, Велика Британія;

"Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила" / If I Had Legs I'd Kick You, реж. Мері Бронштейн, США;

"Континенталь '25" / Kontinental '25, реж. Раду Жуде, Румунія;

"Послання" / The Message, реж. Іван Фунд, Аргентина, Іспанія;

"Мамина дитина" / Mother’s baby, реж. Йоханна Модер, Австрія, Швейцарія, Німеччина;

"Відображення в мертвому діаманті" / Reflection in a Dead Diamond, реж. Елен Катте, Бруно Форзані;

"Жива Земля" / Living the Land, реж. Менг Хуо, Китай;

"Стрічка часу" / Timestamp, реж. Катерина Горностай, Україна, Люксембург, Нідерланди;

"Крижана вежа" / The Ice Tower, реж. Люсіль Хадзіхалілович, Франція, Німеччина;

"Блакитна стежка" / The Blue Trail, реж. Габріель Маскро, Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди;

"Що знає Маріель" / What Marielle Knows, реж. Фрідріх Хамбалек, Німеччина;

"Дівчата на зв’язку" / Girls on Wire, реж. Вивиан Цюй, Китай;

"Юнань" / Yunan, реж. Амір Фахер Элдін, Німеччина, Канада, Італія, Палестина, Катар, Йорданія, Саудівська Аравія.

Головою журі основного конкурсу цього року став режисер Тодд Гейнс.