Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно На Берлінале відбудеться світова премʼєра українського фільму "Стрічка часу"

На Берлінале відбудеться світова премʼєра українського фільму "Стрічка часу"

Дар'я Тарасова
12 лютого, 2025 середа
12:31
Кіно "Стрічка часу"

З 13 по 23 лютого триватиме 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. За головну нагороду змагатиметься і "Стрічка часу" Катерини Горностай

Зміст

Про це повідомляється на facebook-сторінці Держкіно.

З 13 по 23 лютого відбудеться 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Берлінале є міжнародним кінофестивалем категорії А, що вважається одним з найпрестижніших заходів Європи та світу у сфері кіно.

Відкриття Берлінале цьогоріч відбудеться 13 лютого, а церемонія нагородження — 22 лютого.

У головній конкурсній програмі представлять 19 фільмів. За головну нагороду - "Золотого ведмедя" - змагатиметься і український фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай. 

Покази стрічки відбудуться 20, 21, 22 і 23 лютого.

Це картина про шкільний рік в Україні в умовах війни, яка покаже шкільне життя у Черкасах, Харкові, Бородянці та Бучі на Київщині. А найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині — за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи.

"Наш фільм не має на меті розказати історії своїх героїв: він не містить розповідей про них та інтерв'ю. Але натомість "Стрічка часу" на півтори години занурить глядача в життя українських шкіл під час війни, що досі триває", — розповідають творці фільму.

Ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка "Освіторія", яка взяла на себе обов'язки виконавчого продюсера. Виробником фільму стали 2Brave Productions.

Продюсерками стрічки стала Ольга Брегман (Бесхмельниціна) і Наталія Лібет. Також над фільмом працювали Франсуа Ле Голл та Маріон Гут (Люксембург), Рінскє Раап (Нідерланди) та Віктор Еде (Франція). Оператором-постановником виступив Олександр Рощин, режисером монтажу - Нікон Романченко, звукорежисером - Михайло Закутський, а продюсером став Віктор Шевченко. Виконавча продюсерка фільму - Зоя Литвин.

Також до основної конкурсної програми увійшли:

  • "Арі" / Ari, реж. Леонор Серрай, Франція, Бельгія;
  • "Блакитний місяць" / Blue Moon, реж. Річард Лінклейтер, США, Ірландія;
  • "Безпечний будинок" / The Safe House, реж. Ліонель Бейєр, Швейцарія, Люксембург, Франція;
  • "Мрії" / Dreams, реж. Мішель Франко, Мексика;
  • "Мрії" / Drømmer, реж. Даг Йохан Хеугеруд, Норвегія;
  • "Що тобі природа каже" / What Does that Nature Say to You, реж. Хон Сансу, Південна Корея;
  • "Гаряче молоко" / Hot Milk, реж. Ребекка Ленкієвич, Велика Британія;
  • "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила" / If I Had Legs I'd Kick You, реж. Мері Бронштейн, США;
  • "Континенталь '25" / Kontinental '25, реж. Раду Жуде, Румунія;
  • "Послання" / The Message, реж. Іван Фунд, Аргентина, Іспанія;
  • "Мамина дитина" / Mother’s baby, реж. Йоханна Модер, Австрія, Швейцарія, Німеччина;
  • "Відображення в мертвому діаманті" / Reflection in a Dead Diamond, реж. Елен Катте, Бруно Форзані;
  • "Жива Земля" / Living the Land, реж. Менг Хуо, Китай;
  • "Стрічка часу" / Timestamp, реж. Катерина Горностай, Україна, Люксембург, Нідерланди;
  • "Крижана вежа" / The Ice Tower, реж. Люсіль Хадзіхалілович, Франція, Німеччина;
  • "Блакитна стежка" / The Blue Trail, реж. Габріель Маскро, Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди;
  • "Що знає Маріель" / What Marielle Knows, реж. Фрідріх Хамбалек, Німеччина;
  • "Дівчата на зв’язку" / Girls on Wire, реж. Вивиан Цюй, Китай;
  • "Юнань" / Yunan, реж. Амір Фахер Элдін, Німеччина, Канада, Італія, Палестина, Катар, Йорданія, Саудівська Аравія.

Головою журі основного конкурсу цього року став режисер Тодд Гейнс.

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Німеччина
кінофестиваль
Війна з Росією
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-5.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 42.92
    Продаж 43.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
12 лютого
12:57
Верховна Рада
В Україні відзначатимуть Національний день молитви
12:52
TESLENKO випустив кліп на пісню Storm, з якою виступить у Нацвідборі на Євробачення у Сан-Марино
12:47
СБУ повідомила про викриття зрадника у своїх лавах: на ФСБ працював керівник штабу Антитерористичного центру Служби
12:41
Альберто Рохас
У Росії порушили справу проти іспанського журналіста Альберто Рохаса, якого звинувачують у нібито візиті на Курщину разом з ЗСУ
12:32
Оновлено
Рамштайн
Умєров розпочав роботу на засіданні "Рамштайн": які теми на порядку денному
12:27
Дмитро Пєсков
РФ відкрита до переговорів, проте не обговорюватиме тему обміну "своїх територій", - Пєсков
12:26
поліграф ЗСУ
Іноземці, які бажають служити в українській армії, проходитимуть перевірку на поліграфі
12:21
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення загинули люди в Офісі президента
12:09
Ексклюзив
НАТО
Після засідання "Рамштайн" очікується оголошення пакета військової допомоги від країн Європи, - кореспондентка Висоцька
12:01
OPINION
Рідкісноземельні метали: чому нас хочуть обдурити?
11:55
MONATIK випустив кліп на трек "Так вмієш лиш ти", знятий понад 3 роки тому Таню Муїньо
11:43
Через ракетну атаку на Київ постраждали офіси каналів "FreeДом" та "Дім"
11:35
Вірменія
Парламент Вірменії проголосував за початок процесу вступу країни до ЄС
11:28
Ексклюзив
Для початку видобутку літію в Україні спільно зі США потрібно 5-10 років, - експерт Романюк
11:23
Коригував ворожі удари на Покровському напрямку: "сплячому агенту" РФ оголосили підозру в держзраді
11:19
Огляд
Карта бойових дій за 5-12 лютого
Карта бойових дій за період 5-12 лютого: локальні контратаки ЗСУ дали результат
11:10
на фото Верховна Рада України
Рада продовжила термін проходження ВЛК громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби
11:10
школа в окупації
Окупанти у Сіверськодонецьку агітують дев'ятикласників укладати контракти з армією РФ після школи
10:59
Контракт 18-24 у Резерв+
У Резерв+ відтепер можна подати заявку на укладення контракту в рамках проєкту "Контракт 18-24"
10:49
електроенергія
Споживання електроенергії зростає через похолодання: ситуація в енергосистемі 12 лютого
10:45
Олексій Лень
Український баскетболіст Олексій Лень став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс"
10:36
Оновлено
Удар по Києву 12.02.25
РФ вночі атакувала Україну дронами і балістикою: у Києві є загиблий, на Чернігівщині вдарили по критичній інфраструктурі
10:32
Disney
Різноманіття, справедливість, інклюзивність: Disney скорочує свої зусилля у сфері DEI на тлі закриття Трампом програм рівності
10:32
На Одещині ввечері спалахнула пожежа в будинку для літніх: три людини загинули, є постраждалі
10:30
москва, кремль
Опитування "Левада-центр": 78% росіян підтримують війну в Україні, але 61% хоче мирних переговорів
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 лютого: скільки коштує долар і євро
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як 18-річних заохочують до служби та чому Келлог не є "голубом" у ставленні до Росії. Акценти світових ЗМІ 12 лютого
10:03
Буча
Перевірка документів і приміщень: правоохоронці здійснюють безпекові заходи біля Києва
10:02
OPINION
Чи програємо ми війну?
10:00
Новини компаній
MacBook Pro — які моделі актуальні у 2025 році
09:52
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Росіяни не встигають і не можуть робити щось нове": Згурець пояснив, з яким озброєнням окупанти мають найбільше проблем
09:51
айтішнік it хакер
Хакери ГУР та ЗСУ атакували головного підрядника російського "Газпрому", – ЗМІ
09:48
Київ
У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: КМДА рекомендує не виходити на вулицю
09:19
Ілон Маск
Ілон Маск звинуватив USAID у впливі на вибори "сумнівними способами"
09:08
Wizz Air
Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню
08:52
Партизани фіксують зменшення поставок пального через Кримський міст: відомо причину
08:40
ППО
Українська ППО вночі збила 6 "іскандерів" та 71 ворожий безпілотник
08:31
переговори України з Росією
Між Україною та Росією відбуваються переговори на низькому, не політичному рівні, - ексміністр Черниш
08:29
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Вперше за останні 2 роки з мигалками": Андрющенко повідомив про велике перекидання сил РФ у бік Запорізької області
08:18
Ексклюзив
Ігри Нескорених
Ігри Нескорених - це про фізичну й психологічну реабілітацію, а не про спорт високих досягнень, - речник Міністерства у справах ветеранів Дамаскін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV