Ізраїль мабуть має більше значення для США: журналістка Глаз про розгортання системи THAAD, яку просила Україна

Про це розповіла журналістка Світлана Глаз у етері телеканалу "Еспресо".

"У США є сім систем THAAD, але вони не мають наміру розміщувати їх у жодній європейській країні, очевидно, включаючи Україну. Америка заявила, що захищає не лише Ізраїль, але й своїх громадян, які перебувають там. Для США Близький Схід має велике значення. Хоча Україна, як частина Європи, як держава, яка воює не лише за свою країну, але й за Європу, для них також важлива. Проте Ізраїль, ймовірно, має більше значення для США. Це пов’язано з нафтовими об’єктами Ірану, які зачіпають всю світову спільноту, бо не лише Близький Схід користується нафтою. Також, можливо, справа в тому, що в уряді США є сильне проєврейське лобі, якого немає у випадку з Україною. Через це можуть виникати різні закулісні розмови та впливи", - зазначила вона.

Проте у США та Ізраїлі зараз обговорюють, чи не стане система THAAD ціллю для атак з боку Ірану, зауважила журналістка.

"Система THAAD буде розгорнута в Ізраїлі, її будуть обслуговувати майже 100 військових, які прибули до країни. Ця система може перехоплювати балістичні ракети на відстані 150-200 км, що є великою допомогою. Однак, Іран звернувся до США з проханням не робити цього, оскільки це може мати серйозні наслідки. Якщо Ізраїль відповість на обстріли 181 ракети, то виникає питання, по яких об’єктах він завдасть ударів і якою буде відповідь Ірану", - додала Глаз.