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Оновлено

Вдень 24 листопада РФ запустила по Україні кілька груп БПЛА: куди вони летять

Марія Науменко
24 листопада, 2024 неділя
14:40
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У неділю, 24 листопада, російська армія запустила кілька груп ударних безпілотників. Вони рухаються з північного сходу на південний західний

Зміст

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Станом на  10:55 ударні БПЛА перебували в південно-західній частині Сумщини та тримали південно-західний курс. 

Згодом вони змінили курс та рухались в західному та південно-західному напрямках.

Об 11:50 безпілотники пролітали над Сумщиною та рухались в західному та південному напрямках.

Також у ПС попередили про БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.

Крім того, ворожі дрони було зафіксовано в північній та північно-східній частинах Полтавщини, курс південний/південно-західний.

О 12:30 група "шахедів", що пролітала над Чернігівщиною,  опинилась в центральній та східній частинах області, а дрони у південній частині Сумщини змінили курс на південний.

Також БПЛА, зафіксовані на межі Сумщини та Полтавщини, тримали курс південно-західний.

Станом на 13:22 у Повітряних силах повідомили про безпілотники над трьома областями: 

  • в північній частині Київщини, курс західний;
  • в західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
  •  на Полтавщині, курс південний/південно-західний.

О 14:01 повідомлялось, що росіяни запустили БПЛА на Кременчук з північного напрямку.

Запущені з території РФ цілі рухались з північного сходу на захід, минаючи Київщину та Черкащину.

О 14:22 у Повітряних силах прозвітували про рух ударних БПЛА:

  • в північній та західній частинах Житомирщини, курс західний;
  • в північній частині Київщини, курс західний;
  • в північній частині Черкащини, курс південний/південно-західний;
  • в північній частині Полтавщини, курс південно-західний;
  • південніше Кременчука, курс південно-західний;
  • в східній частині Київщини, курс південно-західний;

Новина доповнюється...

  • За минулий тиждень Росія застосувала по українських містах і селах більш ніж 800 керованих авіаційних бомб та близько 460 ударних дронів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Київщина
Полтавщина
Сумщина
Кременчук
Чернігівщина
безпілотник
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