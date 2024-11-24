Вдень 24 листопада РФ запустила по Україні кілька груп БПЛА: куди вони летять

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Станом на 10:55 ударні БПЛА перебували в південно-західній частині Сумщини та тримали південно-західний курс.

Згодом вони змінили курс та рухались в західному та південно-західному напрямках.

Об 11:50 безпілотники пролітали над Сумщиною та рухались в західному та південному напрямках.

Також у ПС попередили про БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.

Крім того, ворожі дрони було зафіксовано в північній та північно-східній частинах Полтавщини, курс південний/південно-західний.

О 12:30 група "шахедів", що пролітала над Чернігівщиною, опинилась в центральній та східній частинах області, а дрони у південній частині Сумщини змінили курс на південний.

Також БПЛА, зафіксовані на межі Сумщини та Полтавщини, тримали курс південно-західний.

Станом на 13:22 у Повітряних силах повідомили про безпілотники над трьома областями:

в північній частині Київщини, курс західний;

в західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;

на Полтавщині, курс південний/південно-західний.

О 14:01 повідомлялось, що росіяни запустили БПЛА на Кременчук з північного напрямку.

Запущені з території РФ цілі рухались з північного сходу на захід, минаючи Київщину та Черкащину.

О 14:22 у Повітряних силах прозвітували про рух ударних БПЛА:

в північній та західній частинах Житомирщини, курс західний;

в північній частині Київщини, курс західний;

в північній частині Черкащини, курс південний/південно-західний;

в північній частині Полтавщини, курс південно-західний;

південніше Кременчука, курс південно-західний;

в східній частині Київщини, курс південно-західний;

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