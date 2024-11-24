Вдень 24 листопада РФ запустила по Україні кілька груп БПЛА: куди вони летять
У неділю, 24 листопада, російська армія запустила кілька груп ударних безпілотників. Вони рухаються з північного сходу на південний західний
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
Станом на 10:55 ударні БПЛА перебували в південно-західній частині Сумщини та тримали південно-західний курс.
Згодом вони змінили курс та рухались в західному та південно-західному напрямках.
Об 11:50 безпілотники пролітали над Сумщиною та рухались в західному та південному напрямках.
Також у ПС попередили про БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.
Крім того, ворожі дрони було зафіксовано в північній та північно-східній частинах Полтавщини, курс південний/південно-західний.
О 12:30 група "шахедів", що пролітала над Чернігівщиною, опинилась в центральній та східній частинах області, а дрони у південній частині Сумщини змінили курс на південний.
Також БПЛА, зафіксовані на межі Сумщини та Полтавщини, тримали курс південно-західний.
Станом на 13:22 у Повітряних силах повідомили про безпілотники над трьома областями:
- в північній частині Київщини, курс західний;
- в західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
- на Полтавщині, курс південний/південно-західний.
О 14:01 повідомлялось, що росіяни запустили БПЛА на Кременчук з північного напрямку.
Запущені з території РФ цілі рухались з північного сходу на захід, минаючи Київщину та Черкащину.
О 14:22 у Повітряних силах прозвітували про рух ударних БПЛА:
- в північній та західній частинах Житомирщини, курс західний;
- в північній частині Київщини, курс західний;
- в північній частині Черкащини, курс південний/південно-західний;
- в північній частині Полтавщини, курс південно-західний;
- південніше Кременчука, курс південно-західний;
- в східній частині Київщини, курс південно-західний;
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