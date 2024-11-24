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"Тривога лунала майже щодня": за тиждень росіяни випустили по Україні майже 1300 повітряних цілей

Світлана Кравченко
24 листопада, 2024 неділя
11:27
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

За минулий тиждень Росія застосувала по українських містах і селах більш ніж 800 керованих авіаційних бомб та близько 460 ударних дронів

Зміст

Про це він повідомив у соцмережах.

Зеленський зазначив, що сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по всій Україні. 

"Протягом тижня Росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України й наших людей", - повідомив президент.

Він наголосив, що Україна не є полігоном для випробування зброї. 

"Україна – суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас. Україні потрібно більше ППО, і ми працюємо над цим із партнерами. Украй важливо зміцнити захист нашого неба", - підкреслив Зеленський.

  • Уночі та зранку 24 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Україні. Оборонцям неба вдалося знищити 50 ворожих дронів.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
безпілотник
крилата ракета
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