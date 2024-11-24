В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні
У неділю, 24 листопада, в Одесі у парку Шевченка застрягли на атракціоні на висоті 18 метрів через відключення світла. Їх знімали рятувальники
В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні. Про це інформує Думська.
"На атракціонах у парку Шевченка, через відключення світла, четверо дітей застрягли на висоті 18 метрів", - йдеться у повідомленні.
На допомогу дітям терміново виїхали рятувальники, які у співпраці з працівниками парку успішно зняли їх з атракціону, інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.
"Рятувальники, спільно зі співробітниками парку атракціонів, зняли з висоти 18 метрів 4 дитини. Вогнеборці, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині", - зазначили у ДСНС.
Психологи з ДСНС також працювали з дітьми, щоб допомогти їм впоратися зі стресом. На щастя, ніхто не постраждав.
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