В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні. Про це інформує Думська.

"На атракціонах у парку Шевченка, через відключення світла, четверо дітей застрягли на висоті 18 метрів", - йдеться у повідомленні.

На допомогу дітям терміново виїхали рятувальники, які у співпраці з працівниками парку успішно зняли їх з атракціону, інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"Рятувальники, спільно зі співробітниками парку атракціонів, зняли з висоти 18 метрів 4 дитини. Вогнеборці, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині", - зазначили у ДСНС.

Психологи з ДСНС також працювали з дітьми, щоб допомогти їм впоратися зі стресом. На щастя, ніхто не постраждав.