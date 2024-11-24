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Головна Світ "Стане якщо не президентом, то принаймні опозиційним політиком №1": журналістка Присяжнюк про перебіг першого туру виборів у Румунії
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"Стане якщо не президентом, то принаймні опозиційним політиком №1": журналістка Присяжнюк про перебіг першого туру виборів у Румунії

Марина Клюєва
24 листопада, 2024 неділя
16:41
Світ вибори в румунії

Журналістка-міжнародниця, експертка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Маріанна Присяжнюк розповіла про те, кому із кандидатів у президенти Румунії прогнозують вихід у другий тур

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо. 

"Зростання підтримку ультраправої партії AUR - це дійсно для Румунії неочікувано. І в нас це викликає в Україні подив, тому що і в 20-му році це було "неочікувано", і їхній успіх на європейських виборах цього року влітку також був неочікуваний успіх, тобто вони неочікувано посилюються вже кілька років поспіль", - сказала вона.

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Маріанна Присяжнюк зазначила, що за даними румунських експертів, вихід у другий тур прогнозують Георге Сіміону.

"За попередніми оцінками, я читаю те, що пишуть експерти румунські, прогнозується вихід Георге Сіміону в другий тур. Тобто ультраправий політик, лідер основної ультраправої партії AUR очевидно стане якщо не президентом, то принаймні опозиційним політиком №1. Ну і, звісно, це створює певні виклики і для України , принаймні політичну траєкторію, як ми можемо оцінити виклики і перспективи, плюси і мінуси, вже вона намічається і стає все більш очевиднішою", - зауважила журналістка.

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  • У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців.
Теги:
Новини
Україна
вибори
політика
вибори президента
Румунія
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