"Стане якщо не президентом, то принаймні опозиційним політиком №1": журналістка Присяжнюк про перебіг першого туру виборів у Румунії
Журналістка-міжнародниця, експертка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Маріанна Присяжнюк розповіла про те, кому із кандидатів у президенти Румунії прогнозують вихід у другий тур
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Зростання підтримку ультраправої партії AUR - це дійсно для Румунії неочікувано. І в нас це викликає в Україні подив, тому що і в 20-му році це було "неочікувано", і їхній успіх на європейських виборах цього року влітку також був неочікуваний успіх, тобто вони неочікувано посилюються вже кілька років поспіль", - сказала вона.
Читайте також: Перший тур президентських виборів в Румунії. Коли кандидат, що займе друге місце – вирішуватиме все
Маріанна Присяжнюк зазначила, що за даними румунських експертів, вихід у другий тур прогнозують Георге Сіміону.
"За попередніми оцінками, я читаю те, що пишуть експерти румунські, прогнозується вихід Георге Сіміону в другий тур. Тобто ультраправий політик, лідер основної ультраправої партії AUR очевидно стане якщо не президентом, то принаймні опозиційним політиком №1. Ну і, звісно, це створює певні виклики і для України , принаймні політичну траєкторію, як ми можемо оцінити виклики і перспективи, плюси і мінуси, вже вона намічається і стає все більш очевиднішою", - зауважила журналістка.
Читайте також: Румунія: на порозі виборчого марафону
- У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців.
- Актуальне
- Важливе